El Consejo Escolar de La Nucía aprueba los festivos para el próximo curso 26-27
Establece el 7 de diciembre de 2026, el 14 de febrero y el 3 de mayo de 2027 como días no lectivos para el próximo curso escolar
El pasado viernes se celebró el Consejo Escolar Municipal de La Nucía, donde se aprobaron los festivos escolares municipales para el próximo curso 2026-2027, que serán: lunes 7 de diciembre de 2026 y lunes 15 de febrero y lunes 3 de mayo de 2027. Además, en este Consejo se trataron los casos de escolarización.
Festivos Escolares Locales
El Consejo Escolar Municipal de La Nucía ha determinado los tres festivos escolares locales para el próximo curso escolar 2026-2027. En el primer trimestre habrá un festivo escolar local en La Nucía, será el lunes 7 de diciembre. En el segundo trimestre habrá otro: lunes 14 de febrero y en el tercer trimestre será el lunes 3 de mayo de 2027.
El próximo curso escolar 2026-2027 comenzará el lunes 9 de septiembre de 2026 y terminará el 18 de junio de 2027.
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