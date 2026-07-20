El director del IVAJ visita los Talleres de Verano

El pasado viernes, 17 de julio, finalizó la tercera semana de talleres de la “Ludoteca de Verano, Aventuras Veraniegas” del Centre Juvenil. Durante estos días los más pequeños han disfrutado de taller de cocina, manualidades, juegos y la tradicional fiesta del agua de los viernes. Estas actividades estivales han recibido esta mañana la visita de Vicente Ripoll, director general del IVAJ, acompañado por Gemma Márquez, concejala de Juventud.

Las plazas están agotadas y más de 90 niñas y niños acuden al Centre Juvenil registrando llenos cada mañana este mes de julio. La completa programación de talleres gratuitos incluye manualidades, juegos, yoga, fiestas acuáticas… El objetivo de estas actividades es formar y entretener a población infantil y juvenil nuciera durante las vacaciones escolares de verano, para ayudar a las familias en la conciliación de la vida laboral y familiar.

Esta iniciativa está organizada por las Concejalías de Juventud y de Igualdad y Políticas Inclusivas, con la colaboración de Creactiva Events i Serveis, IVAJ y “Corresponsables” del Ministerio de Igualdad. Financiada con los fondos transferidos por el Ministerio de Igualdad a través del Plan Corresponsables que gestiona la Generalitat Valenciana.

Talleres gratuitos

Durante todo el mes de julio el Centre Juvenil de La Nucía desarrollan los talleres estivales matutinos de manualidades, con gran éxito, agotando las inscripciones. Más de 90 niños y niñas de 5 a 12 años acuden cada día al Centre Juvenil a participar en estas actividades gratuitas que permiten entretener a los más pequeños durante las vacaciones escolares de verano. Esta semana se han realizado los talleres de: Cocina, Construye tu Ciudad, Concurso de Talentos, Taller Botellas de la Calma y la tradicional Fiesta del Agua que se realiza todos los viernes.

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Este año se han programado 20 talleres entre los que se incluyen manualidades, juegos, creación de piezas artesanas y fiestas del agua, que cada viernes convierte la entrada del Centre Juvenil en un pequeño parque acuático. Unas actividades que ayudan a socializarse y hacer nuevas amistades.