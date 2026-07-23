La Nucía invierte 53.752,47 € en las placas solares de Extensión Administrativa y Centro Nou Espai

Esta semana han finalizado las obras de instalación de placas solares en dos nuevos edificios municipales: Extensión Administrativa y Centro Social Nou Espai. El Ayuntamiento de La Nucía ha invertido en total 53.752,47 € para la instalación de 56 placas solares en estos dos edificios, gracias una subvención del IVACE (Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial) de la Generalitat Valenciana. Esta instalación fotovoltaica permitirá reducir la factura eléctrica en estos dos edificios en 6.244,79 euros al año, por lo que en 9 años estará amortizada.

Fran García, técnico municipal y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía visitaron estos dos edificios municipales acompañados por Eduardo Coves, director de Coves Energy.

19 edificios con energía solar

“Con estos dos edificios son ya 19 edificios municipales con energía solar, demostrando nuestro compromiso con la sostenibilidad desde el Ayuntamiento de La Nucía y el cambio a energías menos contaminantes. Además, conseguimos una doble sostenibilidad tanto medioambiental como económica, ya que con la “energía solar” reducimos la factura eléctrica anual de los edificios del Ayuntamiento de La Nucía. De esta forma damos ejemplo a la ciudadanía con nuestra decidida apuesta por la energía solar” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Los 19 edificios municipales que cuentan con placas de energía solar fotovoltaica son: Urbanismo, Pabellón Camilo Cano, Centro Social Calvari, Centre Juvenil, Auditori, Central Policía, Almacén Municipal, Piscina Climatizada, Colegio Muixara, Centro de Especialidades, Biblioteca Caravana, parking pabellón Camilo Cano, Edifici dels Esports, colegio Sant Rafael, Juzgado de Paz, Centro Social Bello Horizonte, Pabellón Muixara, Extensión Administrativa y Centro Social Nou Espai.

56 placas solares

En total se han instalado 56 paneles solares: 35 en Centro Social Nou Espai y 21 en Extensión Administrativa (calle Barbados), sobre la cubierta de estos dos edificios municipales. La energía sobrante (generado durante los fines de semana o por las tardes - momentos de baja actividad en el centro) será utilizada en el resto de edificios municipales. Se calcula que estos 56 paneles generarán anualmente 38.018,17 KWh, que es lo equivalente al consumo de 8 viviendas. Esta actuación ha sido posible gracias a la Subvención del IVACE de la Generalitat Valenciana a través del programa “Ayudas al Autoconsumo para Municipios de la Comunitat Valenciana 2025”.

Ahorro: 6.244,79 €

Gracias a la instalación de estas 56 placas de energía solar en estos dos edificios, la factura eléctrica de este edificio municipal se reducirá en 6.244,79 euros cada año, por lo que la amortización de la inversión realizada será en 9 años.

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Subvención IVACE

Esta actuación en los dos edificios supone una inversión global de 53.752,47 € y cuenta con una subvención del IVACE (Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial) de la Generalitat Valenciana dentro de su “Ayudas al Autoconsumo para Municipios de la Comunitat Valenciana 2025”.