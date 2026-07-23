La Nucía suspende las actividades al aire libre por Alerta Roja de altas temperaturas
Se suspenden las actividades al aire libre en Ciutat Esportiva y sendas forestales
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Ante la “Alerta Roja” por “Riesgo Extremo” debido a las altas temperaturas, el Ayuntamiento de La Nucía ha decretado la suspensión de las actividades educativas y deportivas al aire libre, tanto en instalaciones deportivas como en sendas y terrenos forestales.
La medida entró en vigor ayer a las 17.00 horas y se mantendrá durante todo el día de hoy, hasta que haya una nueva comunicación del Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana (CCE-GVA).
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