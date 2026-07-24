Mañana presentación del Llibre de Festes d’Agost 2026 en la plaça Major
Els Majorals darán a conocer el “programa de festes”
Els Majorals 2026 Penya Els Festers presentan el “Llibre de les Festes d’Agost 2026” en la plaça Major mañana sábado 25 de julio a las 22 horas. En este acto se dará a conocer las actuaciones musicales, mascletaes, correfoc y resto del programa de actos de les “Festes d’Agost 2026”. La entrada para la presentación del libro de fiestas es libre y gratuita.
La “Presentació del Llibre de Festes d’Agost 2026” está organizada por els Majorals 2026- Penya Els Festers, l’Associació de Penyes La Nucia y la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Nucía.
Presentación del “Llibre de Festes”
La plaça Major acogerá mañana sábado, a las 22 horas, la presentación del “Llibre de les Festes d’Agost 2026”. A través de videos y música la Penya Els Festers- Majorals 2026 dará a conocer sus contenidos, colaboradores, portada y el programa de actos. También se dará un detalle a todas las personas que con su escrito han participado en el contenido de esta publicación. Este acto será presentado por Alejandro Morcillo Mallorquín y Miguel Llorca Cano, majorals de la Penya Els Festers. Esta presentación tiene entrada libre y gratuita.
Este acto es el primero de la “trilogia prefestera nuciera” ymarca el inicio de la cuenta atrás para les “Festes d’Agost 2026”.
Actos previos “Festes d’Agost”
Tras la presentación del libro vendrán la “Presentació de la Reina 2026” (sábado 1 de agosto) y la “Coronació de la Reina 2026” (sábado 8 de agosto), que completarán la “trilogia prefestera nuciera” como cada año.
Les “Festes d’Agost de La Nucia”, en honor a la “Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc” y declaradas de Interés Turístico Local, se celebran cada año del 14 al 18 de agosto. 5 intensos días de fiesta que marcan un antes y un después en el calendario anual nuciero.
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