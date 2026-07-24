La Nucía reconoce a 38 alumn@s del Instituto por su excelencia académica

Por séptimo año el Ayuntamiento de La Nucía ha reconocido a los alumnos y alumnas con mejores expedientes académicos del Instituto de La Nucía en ESO, Bachiller y Ciclos FP del curso 2025-2026. En un lleno Edifici dels Esports los 38 “mejores estudiantes”, que recibieron un diploma conmemorativo y un vale canjeable en tiendas Sprinter, sufragado por el Ayuntamiento de La Nucía.

El objetivo de esta iniciativa es premiar la cultura del esfuerzo, la excelencia académica y dar visibilidad a los y las mejores estudiantes del centro educativo nuciero. La entrega de los “Premios al rendimiento académico 2025-2026” al alumnado con mejor expediente se realizó ayer por la tarde en l’Edifici dels Esports y contó con la presencia del alumnado, padres, madres y familiares de los jóvenes estudiantes premiados, así como Sergio Villalba, concejal de Educación, Gemma Márquez, concejala de Juventud y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Más de 150 personas llenaron la sala de prensa del Edifici dels Esports.

38 alumn@s premiados

Los premios han consistido en un diploma y en vales de 100, 70 y 50 euros en ropa y material deportivo en las tiendas Sprinter, que se han implicado también en el proyecto de los “Premios al Rendimiento Académico 2025-2026”. Todos los galardones ascienden a 2.970 euros que han sido sufragados por el Ayuntamiento de La Nucía.

Las alumnas y alumnos del Instituto premiados por sus excelentes expedientes académicos en el curso 2025-2026, han sido los siguientes:

1º ESO: Paula Martos Mendizábal, Gloria Alonso Pallares, Ivette Rocamora Aleksova, Daniel Pérez Muñoz y Nagore Gimeno Ruiz.

2º ESO: Alba Simón Pozuelo, Noa Baydal Tortosa y Tassanee Arends.

3º ESO: Claudia Suárez Márquez, Nuria Alonso Llorens y Rebeca Andrea Scrob.

4º ESO: Mateo Mikitinskis Caimi, Alba Bruna Corrales y Solana Ferrández Vico.

1º Bachiller: Diana Antón, Misael Giosue Grasso y Álvaro Nieto Zorrilla.

2º Bachiller: Sofía Margallo Ochoa, Raúl Montenegro Sánchez y Andrea Pérez Cano.

2º TSAF: Saül Lloret Ferrer, Sergio Martínez Martínez y Aitor Ortuño Calero.

2º TSAS: Jordi Galváñ Page, Samuel Domínguez Lorente y Julen Medrano Hidalga.

2º TGUMN: Fran Diagne De Toro, Reyes Picó García y Jairo Agenjo Trigos.

1º TGUMN: Paula Abellán Comba, Adrián Sanchís Garrido y Sophie Ferrero Muñoz.

1º TSAF: Lucía Moreno Alonso, Paula Troncoso Román y Hugo Tonda Claros.

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1º TSEAS: Joel Fernández Milonas, Fernando Labrador Orozco y Ainhoa Moreno Romero.