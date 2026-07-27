Los Manolos, Malifeta y Xarxa Teatre actuarán en les Festes d’Agost 2026

Els Majorals de la Penya Els Festers han presentado el libro y programa de actos de les Festes d’Agost 2026, esta noche en la plaça Major de La Nucía. Los Manolos, Malifeta o la gran orquesta La Pato serán algunos de los artistas que animarán con sus conciertos las noches de #LaNuciaEnFestes, que concluirán con un espectacular correfoc a cargo de Xarxa Teatre. Unes Festes d’Agost que cuentan con el distintivo de Festes d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana.

El primero de la trilogía de actos previos a “Festes d’Agost” congregó a más de 800 personas en la plaça Major. A través de vídeos, els Majorals 2026 presentaron los conciertos, eventos pirotécnicos correfoc, cabalgata y diferentes actos de las fiestas de agosto de La Nucía. El programa completo se puede consultar en http://fiestasyeventos.lanucia.es

El acto contó con la presencia de María José Aznar, reina 2025, Pepa Pastor, futura reina de festes, Diego Llorca, presidente Associació de Penyes, Cristóbal Llorens, concejal de Fiestas y Pedro Lloret, teniente alcalde de La Nucía. Las “Festes d’Agost 2026” de La Nucía se desarrollarán del 14 al 18 de agosto en honor a la “Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc”, no son las fiestas patronales, pero por las fechas en las que se celebran son las que más festeros congregan en el municipio. Este año habrá un total de 40 penyes y más de 1.200 festeros.

Completo y variado programa

La primera noche el 14 de agosto abrirán las actuaciones musicales el grupo rock-indie “Los Invaders”. Al finalizar, actuará “Uña y Carne” cerrará la noche en la plaça Major. Pero la fiesta continuará en la carpa dels Majorals con la actuación de “Amygdala”. El día 15 el grupo “Arre-Ak” abrirá los conciertos de la plaza, que finalizarán con la actuación de “Malifeta”. El emblemático grupo de rumba “Los Manolos” serán los protagonistas de la noche del sábado 16 de agosto. La fiesta continuará en la carpa dels majorals con la bandeta “Bèrnia”. El 17 de agosto será el turno de la orquesta “Gravity”. La gran orquesta “La Pato” será la encargada de animar la plaça Major para cerrar las fiestas de agosto 2026.

Els Majorals 2026 han programado actos deportivos como la gran partida de pilota al carrer Joaquín Berenguer la tarde del 15 de agosto, o para los más pequeños con “El Joc de la Baralla Valenciana”. También se ha programado una tarde de consolas y videojuegos en la carpa dels majorals junto a los tradicionales torneos de truc y brisca la tarde del 16 de agosto. El tema de la pólvora tendrá un peso específico en las Fiestas con doa mascletaes, los días (14 y 15 de agosto) y una mascletà nocturna (15 de agosto). Un año más el gran correfoc a cargo de Xarxa Teatre cerrará #LaNuciaEnFestes el 18 de agosto.

Los actos tradicionales como la “Entrà de Penyes” del día 14, que abre las “Festes d’Agost”, “Ofrena de Flors” (16 de agosto) o la “Cavalcada de Disfresses” (17 de agosto) y tendrán su protagonismo dentro del programa de actos, ya que son los actos que congregan más número de público. La próxima semana continuarán los actos de la “trilogía prefestera” con la “Presentació de la Reina 2026” (sábado 1 de agosto) y “Coronació de la Reina”, (sábado 8 de agosto), que irán animando el pueblo de cara a las “Festes d’Agost”. El programa completo se puede consultar en http://fiestasyeventos.lanucia.es

Detalle a los colaboradores

Durante el acto els Majorals 2026 entregaron un detalle a las personas que han colaborado este año con sus escritos en el “Llibre de Festes 2026”. Acto que fue presentado por Alejandro Morcillo Mallorquín y Miguel Llorca Cano, majorals de la penya Els Festers en el que intervinieron Andreu Juan, president de la penya Els Festers, y Pedro Lloret, teniente alcalde de La Nucía.

Ya a la venta

El Llibre de Festes d’Agost 2026 estará disponible a la venta en Didals Boutique y además els Majorals 2026 – penya Els Festers hará venta a domicilio por las casas.

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Como es tradición los actos de pre-fiestas continuarán con la “Presentació de la Reina 2026” (sábado 1 de agosto) y “Coronació de la Reina”, (sábado 8 de agosto), que irán animando el pueblo de cara a las “Festes d’Agost”.