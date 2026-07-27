La Nucía acoge el primer torneo de novedoso “Omegaball”
Modalidad futbolística con tres equipos en un campo redondo
Este fin de semana “La Nucía, Ciudad del Deporte” acogerá el I National Summit Omegaball España, primer gran evento nacional de esta innovadora modalidad deportiva futbolística, donde compiten tres equipos a la vez. La competición se desarrollará este sábado 25 de julio en el campo de césped natural del Mini Estadi, dónde se ha dibujado un campo de fútbol redondo con tres porterías. La entrada para el público será libre y gratuita.
La presentación de este torneo “Omegaball” ha contado con la presencia de Raúl Martínez, director de Omegaball Spain y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Un evento pionero que reunirá a equipos nacionales e internacionales para competir en una de las disciplinas deportivas con mayor proyección y crecimiento.
“Estamos muy orgullosos de que La Nucía sea la sede del primer National Summit Omegaball celebrado en España. Nuestro objetivo es presentar al país un deporte innovador, emocionante y con un enorme potencial de crecimiento internacional”.
Competición: sábado
La competición se disputará íntegramente el sábado 25 de julio en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía, con una intensa jornada que comenzará por la mañana con la fase de grupos y continuará por la tarde con las fases finales, donde se proclamará el primer campeón del National Summit Omegaball España. Habrá seis equipos: Austria, Islas Canarias, Madrid, Denia, Alicante “A” y Alicante “B” y los horarios de los partidos serás: 11 horas, 12 horas, 17 horas y 18 horas. La final plata será a las 20 horas y la final oro a las 21 horas.
En cada partido se enfrentan 3 equipos en tres tiempos de 13 minutos. Cada equipo cuenta con 5 jugadores y los cambios son ilimitados. Cada equipo ataca a dos porterías y defiende una.
Omegaball
Omegaball revoluciona el fútbol tradicional con un formato único: tres equipos compiten simultáneamente en un campo circular con tres porterías, generando un juego dinámico, estratégico y espectacular que ofrece una experiencia completamente diferente tanto para los jugadores como para el público.
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