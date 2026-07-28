El campus Multideporte concluye su tercera semana de actividades

El campus Multideporte de La Nucía concluyó su tercera semana de actividades el pasado viernes con la entrega de diplomas. Este campus combina actividades deportivas de diferentes categorías combinado con talleres educativos y espacios lúdicos y de ocio.

45 niñ@s acuden cada día a este campus que se desarrolla en el Estadi Olímpic y resto de instalaciones de la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Este campus continúa hasta el 7 de agosto y las inscripciones siguen abiertas, toda la información se puede obtener presencialmente en la recepción del Estadi, telefónicamente en el 661639973 o en www.sporteventslanucia.com

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Este campus está organizado por el Club de Atletismo de La Nucía con la colaboración de la concejalía de Deportes de La Nucía. El pasado viernes Bernabé Cano alcalde de La Nucía visitó a las y los usuarios de este campus y les entregó los diplomas a quienes finalizaron actividad. También estuvo presente Sergio Villalba, concejal de Deportes.