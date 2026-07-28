Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Vall d'UixóDirecto incendios EspañaSupremo reversión Hospital TorreviejaRécord empleoAccidente carrito golfDesembarco La VilaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

El campus Multideporte concluye su tercera semana de actividades

Se desarrolló en la Ciutat Esportiva con 34 niñas y niños inscritos

Usuarios del campus junto al alcalde de La Nucía, Bernabé Cano

Usuarios del campus junto al alcalde de La Nucía, Bernabé Cano

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. E.

El campus Multideporte de La Nucía concluyó su tercera semana de actividades el pasado viernes con la entrega de diplomas. Este campus combina actividades deportivas de diferentes categorías combinado con talleres educativos y espacios lúdicos y de ocio.

45 niñ@s acuden cada día a este campus que se desarrolla en el Estadi Olímpic y resto de instalaciones de la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Este campus continúa hasta el 7 de agosto y las inscripciones siguen abiertas, toda la información se puede obtener presencialmente en la recepción del Estadi, telefónicamente en el 661639973 o en www.sporteventslanucia.com

Noticias relacionadas

Este campus está organizado por el Club de Atletismo de La Nucía con la colaboración de la concejalía de Deportes de La Nucía. El pasado viernes Bernabé Cano alcalde de La Nucía visitó a las y los usuarios de este campus y les entregó los diplomas a quienes finalizaron actividad. También estuvo presente Sergio Villalba, concejal de Deportes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
  2. La factura energética de la desaladora de Torrevieja en 2027 será de 48 millones de euros: 378 GWh equivalentes a mover 140.000 coches eléctricos durante un año
  3. La piscina más alta de Europa está en Alicante: así es bañarte en las nubes
  4. Los migrantes admitidos a trámite en la provincia de Alicante que ya trabajan: “Si me regularizan, me darán las 40 horas laborales que sueño”
  5. Una nueva cúpula de calor traerá a finales de semana (otra vez) temperaturas extremas a Alicante
  6. El centro de Alicante también es refugio para los sintecho
  7. Apuñalado en el cuello tras defender a una mujer de una agresión de su expareja en Alicante
  8. El patrimonio arrasado en San Vicente en la Guerra Civil: iglesia quemada y cruz de oro desaparecida

Un fort terratrémol de magnitud 7,1 sacsa el sud del Japó i provoca una alerta de tsunami

Un fort terratrémol de magnitud 7,1 sacsa el sud del Japó i provoca una alerta de tsunami

El campus Multideporte concluye su tercera semana de actividades

El campus Multideporte concluye su tercera semana de actividades

La Universidad de Alicante y Actúa presentan un máster para formar a los profesionales que gestionarán las ciudades del futuro

La Universidad de Alicante y Actúa presentan un máster para formar a los profesionales que gestionarán las ciudades del futuro

Un biomaterial inyectable activa el sistema inmunológico para reparar el cerebro tras un accidente cerebrovascular

Un biomaterial inyectable activa el sistema inmunológico para reparar el cerebro tras un accidente cerebrovascular

El empadronamiento de sintecho en edificios públicos de Alicante, criticado por Vox y avalado por ley

El empadronamiento de sintecho en edificios públicos de Alicante, criticado por Vox y avalado por ley

El cierre del estadio del Rayo Vallecano convierte el Rico Pérez en "trending topic": los aficionados reclaman una inspección urgente

El cierre del estadio del Rayo Vallecano convierte el Rico Pérez en "trending topic": los aficionados reclaman una inspección urgente

Quejas de los ecologistas por los vertidos en la Torre del Tamarit en las Salinas de Santa Pola

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre la práctica de algunas empresas: “Esto es robar a los trabajadores”

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre la práctica de algunas empresas: “Esto es robar a los trabajadores”
Tracking Pixel Contents