La plaza del Sol recibe hoy a los “Pitufos” en la quinta sesión de cine estival
Sesiones gratuitas al aire libre
Hoy martes 28 de julio a las 22 horas en la plaza del Sol se proyectará la película “Pitufos”, con entrada gratuita. Se trata de la tercera sesión del ciclo de Cine Familiar Estival 2026 con películas al aire libre, bajo las estrellas, disfrutando de las noches de verano.
Una actividad cultural veraniega muy exitosa y que reúne a público de todas las edades para disfrutar de las proyecciones en las noches de verano. La concejalía de Cultura ha programado un total de 12 películas para el ciclo de Cine Familiar Estival 2026 que comenzó el 14 de julio y finalizará el 27 de agosto. Son un total 12 proyecciones totalmente gratuitas al aire libre, en la plaza del Sol los martes y en la plaça dels Músics los jueves. Más información en https://culturalanucia.com/cine-de-verano-la-nucia-2026
“Pitufos”
La película de animación “Pitufos” será la quinta proyección de este ciclo de cine estival familiar de La Nucía 2026, hoy a las 22 horas en la plaza del Sol, con entrada libre y gratuita. En esta película Papá Pitufo es secuestrado de forma misteriosa por los malvados brujos Razamel y Gargamel, Pitufina lleva a los Pitufos a una misión al mundo real para salvarle. Con la ayuda de nuevos amigos, los Pitufos deberán descubrir qué define su destino para salvar el universo.
Próximas películas
Las próximas películas que se proyectarán son: “Pitufos” (28 julio en plaza del Sol), “Ninja a Cuadros: El Origen” (30 julio en plaça dels Músics), “Una Película de Minecraft” (4 de agosto en plaza del Sol), “Los Exploradores” (6 de agosto en plaça dels Músics), “Los tipos malos 2” (11 de agosto en plaza del Sol), “Lilo & Stitch” (20 agosto en plaça dels Músics), “Del Revés 2 (Inside Out 2)” (25 agosto en plaza del Sol) y “X La Noche Más Corta” (jueves 27 de agosto en plaça dels Músics). Todas las sesiones son con entrada libre y gratuita. Más información y programa en www.lanucia.es
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