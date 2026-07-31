20 desempleados se han formado en Acción Inserta de La Nucía

Cortes María Martínez de las Heras, directora territorial de Empleo y LABORA de Alicante, y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, participaron en el acto de clausura y entrega de diplomas del proyecto Acción Inserta «Nou Espai I».

Este programa de LABORA ha formado a 20 personas desempleadas en las áreas profesionales de Administración y Gestión e Informática y Comunicaciones. De ellas, 18 han superado con éxito todos los módulos de la especialidad y obtendrán los correspondientes certificados profesionales.

El proyecto formativo, de un año y medio de duración, se ha impartido en las aulas y talleres de la Escuela de Oficios La Nucía y ha supuesto una inversión de 840.148,80 euros, financiada por la Generalitat Valenciana, a través de LABORA, y el Ayuntamiento de La Nucía.

En el acto de clausura también participaron Patricia Alcaraz, directora de Acción Inserta «Nou Espai I»; Serafín López, concejal de Empleo; y los ediles Gemma Márquez, Vicente Ripoll, Beatriz Pérez-Hickman, Pepe Cano y Jessica Gommans.

Durante este periodo, el programa Acción Inserta ha formado a 20 alumnos y alumnas en situación de desempleo: diez en la especialidad de Informática y Comunicaciones y otros diez en la de Administración y Gestión.

Para desarrollar el proyecto, el grupo ha contado con una directora, una profesora de Administración y un profesor de Microinformática.

Una formación completa

Además del aprendizaje de estas especialidades profesionales, el alumnado ha realizado cursos de prevención de riesgos laborales, formación y orientación laboral, alfabetización informática, sensibilización ambiental e igualdad de género.

También ha recibido preparación para obtener el graduado en Educación Secundaria Obligatoria, todo ello con el objetivo principal de facilitar la inserción de cada participante en el mercado laboral.

Prácticas en dependencias municipales

Como parte de su formación práctica, el alumnado ha realizado labores administrativas y de mantenimiento informático en diferentes dependencias del Ayuntamiento de La Nucía.

Las prácticas se han desarrollado en espacios como la Agencia de Colocación, l’Auditori, el Centro Juvenil, el Centro Educativo Medioambiental, Lab_Nucia y la Ciudad Deportiva Camilo Cano, entre otras instalaciones municipales.

El alumnado del proyecto Acción Inserta «Nou Espai I» recibió sus diplomas tras completar un año y medio de formación. / INFORMACIÓN

Los participantes también han completado su preparación en las aulas y talleres de la Escuela de Oficios La Nucía, donde han trabajado con impresoras 3D, equipos informáticos de última generación y sistemas domóticos.

Certificados profesionales de niveles 1 y 2

Dieciocho de los veinte alumnos y alumnas han superado con éxito todos los módulos correspondientes a sus respectivas especialidades.

Por tanto, recibirán un certificado profesional de nivel 1, impartido durante la primera fase del proyecto, y otro certificado profesional de nivel 2, correspondiente a la segunda fase.

Estas titulaciones pertenecen a las familias profesionales de Informática y Comunicaciones y Administración y Gestión.

Se trata de una acreditación especialmente relevante para el alumnado, ya que permitirá mejorar sus competencias profesionales y facilitar su futura inserción en el mercado laboral y el acceso a un empleo de calidad.

2,1 millones para formar a personas desempleadas

El Ayuntamiento de La Nucía destinará en 2026 un total de 2,1 millones de euros a programas de formación destinados a combatir el desempleo.

La oferta incluye el Taller de Empleo Pinar de Garaita XVII, cuatro cursos de la Escuela de Oficios Taller de Empleo, la segunda fase de Acción Inserta «Nou Espai I» y la Escuela Taller Bello Horizonte II.

Noticias relacionadas

A través de estos programas formativos, el Ayuntamiento prevé formar a 120 personas durante 2026.