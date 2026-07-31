Mañana sábado “La Presentació” de la reina Pepa Pastor será en Les Nits

Mañana, sábado 1 de agosto, a las 23:30 horas, Pepa Pastor Llorens será presentada como reina de les Festes d’Agost 2026, junto a sus cuatro damas de honor, en la plaça de les Nits.

El acto de «La Presentació» está organizado por els Majorals 2026-Penya Els Festers, l’Associació de Penyes y la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Nucía. Será el segundo acto de la «trilogia prefestera nuciera» y contará con entrada libre y gratuita.

A través de vídeos y música, els Majorals 2026-Penya Els Festers presentarán a la futura reina de les Festes d’Agost 2026, Pepa Pastor Llorens, y a sus cuatro damas de honor: Mireia Bernal Terol, Daniela Ivorra Navarro, Kira Risueño González y Carla Sendra Casado.

El acto será conducido por Patricia Cano Pérez y Toni Lledó Llorens, familiares de la futura reina.

Pepa Pastor Llorens será presentada como reina de les Festes d’Agost 2026 junto a sus cuatro damas de honor. / INFORMACIÓN

En la presentación también participarán la reina de 2025 y actual reina de las fiestas, María José Aznar Arbona, y su corte de honor, formada por Maria Francés Ivorra, Bet Trubat Pérez, Paula Llorens Carrión, Maria González Berenguer, Llum Sempere Grau e Inés Molina Lloret.

Este acto al aire libre reúne cada año a cerca de 1.500 personas en la plaça de les Nits.

Barra a cargo de los Majorals 2027

La barra de «La Presentació» será gestionada por els Majorals 2027-Penya El Descontrol, que recaudarán fondos para la organización de las fiestas del próximo año.

Durante la velada habrá servicio de barra, cenas y bebidas en la plaça de les Nits. Tras finalizar la presentación, la noche continuará con la actuación de DJ Mike.

Las personas interesadas en reservar una mesa para cenar pueden hacerlo a través de los teléfonos 645 503 501 y 608 194 701.

«La Coronació», el 8 de agosto

«La Presentació» será el segundo acto de la «trilogia prefestera nuciera», después de la «Presentació del Llibre de Festes d’Agost», celebrada el pasado 25 de julio.

El último acto prefestero oficial será «La Coronació», que tendrá lugar el sábado 8 de agosto en la plaça Major y supondrá el inicio del reinado de Pepa Pastor Llorens.

Después de la coronación, Pepa Pastor se convertirá en la 54.ª reina de les Festes d’Agost de La Nucía, mientras que sus damas formarán la 54.ª corte de honor.

Con estos actos, La Nucía entra en la recta final de los preparativos de les Festes d’Agost 2026, que comenzarán el 14 de agosto, como marca la tradición, y finalizarán el día 18.

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