Mañana “La película de Minecraft” en la plaza del Sol

Mañana martes 4 de agosto a las 22 horas en la plaza del Sol se proyectará “La película de Minecraft”, con entrada gratuita. Se trata de la séptima sesión del ciclo de Cine Familiar Estival 2026 de La Nucía, para disfrutar de las películas bajo las estrellas en las noches de verano.

Una actividad cultural veraniega muy exitosa y que reúne a público de todas las edades para disfrutar de estas proyecciones al aire libre. La concejalía de Cultura ha programado un total de 12 películas para el ciclo de Cine Familiar Estival 2026 que comenzó el 14 de julio y finalizará el 27 de agosto. Son proyecciones totalmente gratuitas al aire libre, en la plaza del Sol los martes y en la plaça dels Músics los jueves. Más información en https://culturalanucia.com/cine-de-verano-la-nucia-2026

“La película de Minecraft”

“La película de Minecraft” será la séptima proyección de este ciclo de cine estival familiar de La Nucía 2026, mañana martes 4 de agosto a las 22 horas en la plaza del Sol, con entrada libre y gratuita.

Cuatro inadaptados -Garrett «El Basurero» Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) y Dawn (Brooks)- se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación. Para volver a casa, tendrán que dominar este mundo (y protegerlo de cosas malvadas como Piglins y Zombies, también) mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un inesperado experto artesano, Steve (Black). Juntos, su aventura desafiará a los cinco a ser audaces y a volver a conectar con las cualidades que hacen que cada uno de ellos sea único y creativo… las mismas habilidades que necesitan para prosperar en el mundo real

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Próximas películas

Las próximas películas que se proyectarán son: “Una Película de Minecraft” (4 de agosto en plaza del Sol), “Los Exploradores” (6 de agosto en plaça dels Músics), “Los tipos malos 2” (11 de agosto en plaza del Sol), “Lilo & Stitch” (20 agosto en plaça dels Músics), “Del Revés 2 (Inside Out 2)” (25 agosto en plaza del Sol) y “X La Noche Más Corta” (jueves 27 de agosto en plaça dels Músics). Todas las sesiones son con entrada libre y gratuita. Más información y programa en www.lanucia.es