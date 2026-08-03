El “XXIV Encontre de Poesia al Carrer” de La Nucía será este jueves al carrer Major
Habrá recitación libre, presentación de libro y poeta invitado
El 6 de agosto a las 22 horas el carrer Major de La Nucía se llenará de literatura con versos, estrofas, rimas y narraciones de poetas en el XXIV “Encontre de Poesia al Carrer”. Este acto que cumple 24 ediciones contará con la presentación del libro “Petit Atles ornitonímic valencià” de Jordi Colomina y cerrará el acto el poeta nuciero Rubén Moragues, que recitará su poemario propio “Esclat de Paraules. Así como el tradicional turno de poesía libre (“micro obert”) para que puedan recitar poemas propios o de otros autores, los asistentes, que abrirá el acto
El “XXIV Encontre de Poesia al Carrer” está organizado por Lanuza Edicions y la penya la Bota con la colaboración de las concejalías de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de La Nucía y els Majorals 2026 Penya Els Festers, con el patrocinio de Cercle Cultural El Tossal. La entrada a este encuentro de poesía es libre y gratuita.
Primera parte: Poesía libre
La primera parte de esta velada de poesía al aire libre será el turno del recital poético libre en el que los asistentes pueden participar en este acto con poemas propios o lecturas de otros autores.
Presentación del libro de Jordi Colomina
En segundo lugar tendrá lugar la presentación del libro “Petit Atles ornitonímic valencià” de Jordi Colomina. Es esta obra se localizan y estudian miles de nombres de pájaros valencianos, incluyendo variantes fonéticas y mofológicas.
Poeta “nucier” Rubén Moragues
En esta edición del “Encontre de Poesia al Carrer” el poeta invitado será el “nucier” Rubén Moragues que recitará su poemario titulado “Esclat de Paraules” para cerrar el acto.
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