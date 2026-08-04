Pepa Pastor será coronada como reina de “les Festes d’Agost 2026” este sábado
Será la 54ª Reina de las Fiestas de La Nucía
“La Coronació” de la Reina y damas de honor de “les Festes d’Agost” de La Nucía se celebrará este sábado 8 de agosto a las 23 horas en la plaça Major, organizada por els Majorals 2026 Penya Els Festers con la colaboración de la concejalía de fiestas del Ayuntamiento de La Nucía y l’Associació de Penyes La Nucia. La entrada para el público será libre y gratuita. Evento que podrá seguirse por streaming en el canal municipal La Nucia Play.
“La Coronació” es uno de los actos festeros más importantes de La Nucía y uno de los más esperados. El momento culminante de la noche será cuando Pepa Pastor Llorens sea coronada como reina de les Festes d’Agost 2026 por Mª José Aznar Arbona, reina 2025, que se despedirá de su cargo festero junto con sus seis damas: Maria Fracés Ivorra, Bet Trubat Pérez, Paula Llorens Carrión, Maria González Berenguer, Llum Sempere Grau e Inés Molina Lloret.
Tras la reina Pepa Pastor Llorens también recibirán su banda las 4 damas de la corte de honor de 2026: Mireia Bernal Terol, Daniela Ivorra Navarro, Carla Sendra Casado y Kira Risueño González.
El acto de “la Coronació” será presentado por Elena Aznar Llorens y Tomás Aznar Llorens, familiares de la reina 2026.
54ª Reina de les “Festes d’Agost”
Tras la coronación y el relevo real, Pepa Pastor Llorens se convertirá en la 54ª reina de las “Festes d’Agost” de La Nucía y sus damas en la 54ª corte de honor. El acto de la “la Coronació” llenará la plaça Major de La Nucía de luz, efectos audiovisuales, pirotécnicos y musicales para vivir este especial momento previo a les Festes d’Agost La Nucía 2026.
Tercer acto pre-festes
Tras la “Presentació del Llibre de Festes d’Agost” (25 de julio) y “la Presentació de la Reina” (1 de agosto) llega este sábado 8 de agosto “la Coronació de la Reina”, último acto de trilogía pre-festera de La Nucía. Les “Festes d’Agost de La Nucia” se desarrollarán del 14 al 18 de agosto.
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