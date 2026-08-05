El público infantil disfrutó de “La película de Minecraft” en la plaza del Sol

Más de 200 personas disfrutaron anoche de “La película de Minecraft” en la plaza del Sol. Esta séptima proyección del ciclo de Cine Familiar Estival 2026 tuvo una gran acogida de público familiar con esta divertidísima película protagonizada por Jack Black. La próxima película será “Los Exploradores” mañana jueves 6 de agosto, a las 22 horas en la plaça dels Músics, con entrada gratuita.

La concejalía de Cultura ha programado un total de 12 películas para el ciclo de Cine Familiar Estival 2026, que comenzó el 14 de julio y finalizará el 27 de agosto. Son proyecciones al aire libre, bajo la luz de las estrellas, totalmente gratuitas: en la plaza del Sol los martes y en la plaça dels Músics los jueves. Más información en este enlace.

Jueves: “Los exploradores”

La película de animación “Los Exploradores” se proyectará mañana jueves 6 de agosto a las 22 horas en la plaça dels Músics de La Nucía. Será la octava proyección de este ciclo de cine estival familiar de La Nucía 2026.

Esta película narra las aventuras de Alfonso, un niño heredero de Don Quijote, que junto sus amigos Pancho y Victoria y sus tres conejos imaginarios salvarán a un pueblo de algún lugar de La Mancha de una gran tormenta.

Próximas películas

Las próximas películas que se proyectarán son: “Los Exploradores” (6 de agosto en plaça dels Músics), “Los tipos malos 2” (11 de agosto en plaza del Sol), “Lilo & Stitch” (20 agosto en plaça dels Músics), “Del Revés 2 (Inside Out 2)” (25 agosto en plaza del Sol) y “X La Noche Más Corta” (jueves 27 de agosto en plaça dels Músics).

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Todas las sesiones son con entrada libre y gratuita. Más información y programa en su web.