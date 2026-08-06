El Campus Inclusivo Integra de La Nucía cumple 14 ediciones

El campus deportivo organizado por la Asociación Integra Marina Baixa celebra su 14ª edición en la Ciutat Esportiva Camilo Cano, donde participan 16 niños con necesidades educativas especiales. Con este campus “La Nucía, Ciudad del Deporte” demuestra su compromiso con el “deporte adaptado e inclusivo y sin barreras” y su colaboración con los colegios y asociaciones que trabajan con personas con “movilidad reducida” y “necesidades educativas especiales”.

Un año más el Ayuntamiento de La Nucía cede de forma gratuita las instalaciones de la Ciutat Esportiva Camilo Cano para el desarrollo de esta Campus Deportivo Integra. Actividad que se desarrolla durante los meses de julio y agosto. Sergio Villalba, concejal de Educación y Deportes de La Nucía, ha visitado el “Campus” junto a Cristina Miranda, pta. Asociación Integra Marina Baixa.

Objetivo

El objetivo de esta escuela de verano es que los niños se diviertan a través del deporte y se integren socialmente a través de él. La Asociación INTEGRA Marina Baixa, es una asociación sin ánimo de lucro formada padres, madres y voluntari@s de la comarca con niños con necesidades especiales. De hecho se hacen actividades y convivencias con los otros campus que se desarrollan este verano en “La Nucía, Ciudad del deporte”.

Otro objetivo es la conciliación de la vida laboral y familiar de las familias de estos niños durante el verano.

Durante la jornada cada día se realizan diferentes actividades relacionadas con algunos de los diferentes deportes. / INFORMACIÓN

16 alumnos

En esta XIV edición de la Escuela de Verano Deportiva “Integra” participan 16 personas de diferentes edades, todos con retraso psicomotor o necesidades educativas especiales: TEA (Trastorno del Espectro Autista, síndromes genéticos, enfermedades raras, etc.…; son de toda la comarca de la Marina Baixa (Altea, Callosa d’en Sarrià, Polop, l’Alfàs del Pi y La Nucía).

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Durante la jornada cada día se realizan diferentes actividades relacionadas con algunos de los diferentes deportes: basket, pilota valenciana, pádel, estimulación sensorial en la sala tatami… y también hay espacio para actividades en el aula como dibujo y otras manualidades. L@s alumn@s del campus también hacen uso de la piscina exterior, como parte lúdica de la jornada.