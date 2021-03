P ¿En el monólogo con el que estás de gira, La penúltima, hablas de tu vida, de la situación actual o es una ficción?

R No es ficción ni hablo de la situación actual. Hablo de cosas de mi vida, de mis experiencias, de las mujeres, de los vecinos, de los perros, de muchas cosas. Son cosas a veces tristes, a veces alegres, pero siempre en tono de humor.

P Tu vida da para mucho, tienes anécdotas para un buen rato...

R Joder, con 64 ya imagínate, con todo lo que he recorrido...

P Has hecho mucho teatro, cine y monólogos, pero creo que la gente sabe más de tu vida que de tu trabajo.

R La gente habla mucho de los demás y muchas veces sin conocerlos. Tú sabrás lo que te cuentan, porque para que te contaran realmente tendrías que hablar con gente que vive y se relaciona conmigo. Luego ya a la gente le cuentan una historia y uff, ya me entiendes.

P Eres un mito para muchos.

R Yo me alegro de gustarle a la gente y de que compartan a veces mis opiniones pero no todo lo que yo cuente o diga quiere decir que opino así, muchas veces son exageraciones.

P ¿Cómo llevas la nueva normalidad?

R Joder macho, tu dices lo del coronavirus, ¿verdad hijo?

P Sí. Eres muy crítico con lo que está pasando.

R Bueno, yo creo que la gestión del gobierno no es la adecuada y, por otro lado, no sé por dónde ha venido esta maldición, pero es terrible porque nos ha cambiado la vida absolutamente a todos, y concretamente a la gente que trabajamos con publico. Nos ha perjudicado de una manera impresionante.

P ¿Te vas a sumar a las protestas del día 17 de septiembre del mundo de la cultura y el espectáculo?

R Joder, no me hagas meterme en política, es que no me gusta porque luego me manipulan y no me apetece.

P Vale, ¿qué te pasó con Wikipedia, que te dieron por muerto por coronavirus?

R Sí, fue una broma de mal gusto, salió en Wikipedia, impresionante. Con todos los cabronazos que hay por ahí más la cantidad de manipulación que hay con la información, igual que me lo hacen a mí que te lo pueden hacer a ti mañana. La verdad es que me encantaría saber quién lo hizo. No tengo ni idea de quién puso ese bulo.

P ¿Pudo ser una especie de venganza por tus opiniones?

R Efectivamente, no lo dudes, pero yo no me vengo de la gente que piensa de una manera diferente. Yo respeto que la gente piense de otra manera.

P ¿No se puede opinar con libertad?

R No, ahora mismo no. No hay peor censura que la censura de opinión.

P ¿Qué opinas de la cultura de la cancelación en USA, si no me gustas lo que dices te cancelo?

R Eso también, imagínate que porque yo opino una cosa mañana te echan a ti del periódico o del trabajo que sea, de mecánico. Si es que da igual, si es que es la leche.

P ¿Te han cancelado en España por tus opiniones?

R Dicen que sí, pero no estoy seguro.

P Explícate.

R ¿Pero tú trabajas en la policía o en un periódico? Ja ja ja. Yo me imagino que pueden haberme cancelado cosas porque a lo mejor el empresario estaba en contra de mis ideas, que yo no sé cómo las habrá interpretado. Sí, es posible, me han dicho que algunos bolos me los han cancelado, también me han dicho que algunos bolos me los han cancelado y era mentira, por otros problemas, pero no por esos, es que no te lo puedo decir.

P ¿Qué problemas?

R Oye, macho, que yo no trabajo para revistas del corazón, hijo.

P Si no quieres hablar de tus opiniones, de la situación actual ni de la cultura, ¿de qué hablamos?

R Es que tú quieres hablar de mi vida personal, de política y de opiniones, tú quieres que de alguna manera yo me comprometa a hacer lo mismo que hacen los demás y yo te pido que si puedes ser más honesto te lo agradecería... bueno, pues ya te lo he dicho, sí, me han dicho que me han cancelado por mi manera de pensar o lo que sea y luego otras veces me he enterado que ese bolo no se había cancelado por eso, sino por un problema de infraestructuras.

P ¿Por aforo y normas de seguridad?

R Por aforo no suele pasar, afortunadamente a mí no. Bueno, me ha pasado que he ido a trabajar a sitios donde no sabían ni que iba, pero porque el empresario no se había preocupado en darle publicidad, pagaba el ayuntamiento y les daba igual, imagínate.

P Me ha sorprendido que vengas con Miki Dkai.

R ¿Por qué te sorprende?

P Porque hacéis un humor muy distinto.

R Claro, no tiene nada que ver, precisamente por eso. Le conocí y me gustó porque tiene un estilo que no tenía nada que ver con el mío. Yo le contraté para trabajar en la carpa de Madrid, me presentaba con su monólogo y empezamos a hacer cosas y a escribir, y aquí estamos trabajando juntos.

P ¿Es muy diferente trabajar en un pequeño teatro a hacerlo al aire libre en un gran escenario como el de este sábado?

R Suele ser peor el sonido, estoy mas acostumbrado a trabajar en el teatro, pero he hecho espectáculos al aire libre que han funcionado, pero es diferente porque el público reacciona de otra manera, está menos concentrado, es otro rollo.

P ¿Qué es lo que mas te molesta ahora mismo?

R Muchas cosas como a todo el mundo, pero lo que más me molesta es la manipulación que hay en la información y en atacar la vida personal de las personas contando bulos, sean del tipo que sean.

P ¿Te sientes víctima de los medios?

R No soy víctima, los medios están para hacer el bien y el mal, a veces van a joderte, a veces a decir lo que has dicho y otras a manipular y escribir lo que quieren pero es un riesgo que tienes que correr, no hay otra.

P Pero si los medios te miman y te quieren.

R Pues no sabes que alegría me das porque no hay nada mejor que la gente vaya diciendo que eres un tío majo antes que te digan que eres un cabronazo y una mierda.