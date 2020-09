«OUTFIT» és la combinació de peces i accessoris segons la temporada i l'ocasió social. Hi ha «outfits» d'estiu per a eixir de festa, per a noces, sopars de negocis, d'amor, de nit a la platja, per al treball, per al meu enterrament, per a... El nostre desig voraç per la roba genera situacions de misèria en altres parts del món. Com podem gestionar aquesta realitat quan l'hem descoberta? Quatre individus, que se'n van de festa una nit, han de triar molt bé el seu 'outfit', potser pensen que es juguen la vida en aquesta elecció.

Dissabte 26 de setembre, a les 20.30 hores

Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant

Entrada 12 euros