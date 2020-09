La Plataforma Los 7000 ha recogido la preocupación y temor de multitud de personas y organizaciones por la decisión del Gobierno de impulsar una ley para legalizar la eutanasia. Por ello ha propuesto a más de 100 personalidades de la vida española que firmaran su Manifiesto. Los firmantes, un conjunto amplio y plural, se dirigen a los diputados y senadores, a los partidos, a las instituciones y a los ciudadanos para que se detenga la tramitación en el Congreso de los Diputados para legalizar la eutanasia.

Afirman que lo realmente necesario para detener el sufrimiento no es la muerte, sino leyes que protejan la vida, en especial, la de las personas mayores, que les provean de un trato digno y justo, que asegure la asistencia médica y hospitalaria adecuada. Así, sostienen que se necesita con urgencia un plan de cuidados paliativos que alcance a toda la población.

También subrayan la contradicción que existe en reclamar en estos tiempos difíciles la unidad en torno a la reconstrucción del país y que al mismo tiempo el gobierno apruebe una ley tan divisiva como la de la eutanasia. «Los cuidados paliativos en España están a la cola de Europa por falta de medios», y se han vivido episodios tan trágicos y duros como el cribaje hospitalario por edad.

«Lo que se ofrece no es un nuevo derecho, porque es brutal obligar a elegir entre el sufrimiento y la muerte infligida por un médico», dicen. El manifiesto lo firman entre otras reconocidas personalidades (se ha descartado la presencia de políticos en activo) los exministros Marcelino Oreja, José Luis Corcuera y Alberto Ruiz Gallardón; los presidentes de diversas asociaciones católicas y provida, como Jaime Mayor Oreja (One of Us), Alfonso Bullón de Mendoza (ACdP), Josep Miró (e-Cristians), Alicia Latorre (Federación de Asociaciones Provida), Daniel Fernández (Cristianos en democracia), Ignacio García Juliá (Foro de la Familia), Iñigo Gómez Pineda y Maria San Gil (Fundación Villacisneros), Mercedes Aroz (Foro Cultura21) y Raúl Sánchez Flores, secretario general de la Confederación Europea de Familias Numerosas; los rectores de las universidades CEU San Pablo, CEU Cardenal Herrera, Francisco de Vitoria, Católica de Ávila, Católica de Valencia y Abat Oliba CEU; personalidades del mundo médico, como Manuel Martínez-Selles (ICOMEM) y Jokin de Irala; y periodistas y personalidades del mundo académico y de la cultura.