«10 SONETOS» és una intervenció ballada interpretada per dos ballarins i un músic entorn dels sonets de Garcilaso de la Vega. Per a Garcilaso, un dels temes preferits són els sentiments d'absència, el conflicte entre raó i passió, el pas del temps i el cant d'una naturalesa idíl·lica que serveix de contrast als adolorits sentiments del poeta. Creu en un món imaginari que no és el religiós cristià, sinó el pagà.

Dissabte, 3 d’octubre a les 20.30 hores

Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant

Entrada 12 euros