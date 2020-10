En solo tres ediciones La Tapia Fest ha logrado dejar su huella en una veintena de paredes del municipio de Sant Joan. Las últimas cuatro estarán listas hoy después de una semana de trabajo mural de los artistas 3TTMAN, Berni Puig, Elisa Capdevila y Laguna, que hoy mostrarán sus obras acabadas a los vecinos de una ciudad que ya está habituada a respirar el arte en la calle.

Dibujos figurativos, pinturas geométricas, formas redondeadas o angulosas, de colores chillones o en tonalidades oscuras, pero siempre con historias que contar detrás de la pintura plástica. De eso hablarán hoy sus creadores en la ruta guiada por la asociación Camins, que comienza a las 11 horas en la Plaza de España.

La tercera edición del festival de arte urbano ha devuelto el color a las dos paredes medianeras que albergaron los murales primigenios de los fundadores de La Tapia Fest, Toni Cuatrero y Mise, cuyas obras desaparecieron al tener que rehabilitarse los edificios.

Ahora son otros dos artistas –el francés afincado en Tenerife Louis Lambert (3TTMAN) y el catalán Berni Puig, que han estado desde el lunes dibujando en grúas paralelas– quienes imprimirán su sello a los laterales de ambos edificios, de unos 15 metros de altura, ubicados en el interior del colegio Cristo de la Paz.Mismos colores, distintas obras

«Intentaremos que no sean peores que los que ellos hicieron», bromea Berni Puig, que se ha puesto de acuerdo con su compañero 3TTMAN para la elección de los colores de sus piezas. «Ya que tenemos un estilo parecido de mancha plana pensamos en usar los mismos colores para unificar las dos obras, que haya una unidad aunque sean diferentes», explica este artista, que empezó a pintar muros vírgenes en fábricas abandonadas con la sola compañía de la pintura y en los últimos dos años se ha introducido en los festivales de arte urbano.

«Ya hay muchas ciudades que quieren que esas paredes blancas dejen de serlo y las instituciones han perdido el miedo a que las obras estén a la vista», indica Puig, que ha elaborado su pieza a partir de una captura de pantalla de Google Maps con la imagen de la manzana donde se ubica el Ayuntamiento, situado frente al colegio

«Estoy trabajando en una serie de visualizaciones desde el cielo. Mi último trabajo fue en un pueblo y aquí la geometría es otra, con formas más pequeñas y concentradas», indica el autor, a quien le gusta que sus obras hablen siempre del territorio.

En la pared de al lado, 3TTMAN, que ha pintado tapias más altas por distintas ciudades del mundo, ha creado una especie de fábula dirigida a los niños, que serán sus mayores espectadores desde el colegio. La ha titulado Los equilibristas y es una metáfora del futuro cercano, de lo que pasará «después del deshielo», con la intención de crear conciencia. En ella ha dibujado a muchas personas amontonadas sobre el pico de una montaña «en difícil equilibrio porque ya no queda espacio y donde unos se ayudan y otros se aprovechan», indica el artista, que aprovecha para hablar de temas como la crisis climática o la superpoblación.

Louis, que como el resto combina el muralismo con su trabajo en el taller, más introspectivo, cree que el arte en la calle es una disciplina que «está creciendo mucho, incluso demasiado a veces, pero tiene el poder de comunicar con la gente».

Elisa Capdevila, barcelonesa de 26 años, se ha enfrentado a la pared de mayores dimensiones en la calle Cervantes, de unos 25 metros de altura. Domina la grúa y asegura que pintar en estas superficies «es igual que cuando pintas pequeño». Ella, formada en pintura clásica, empezó a pintar «grande» hace cuatro años y lo defiende porque «todo el mundo lo puede disfrutar» y los municipios «ven el potencial que tiene llevarlo a la calle, atrae a gente y genera actividades alrededor».

Capdevila se sitúa en el lado opuesto al muralismo más visual y alegre de colores chillones; el suyo es el campo de la pintura figurativa y naturalista. «Quería dejar la imagen de una figura en la inmensidad de la naturaleza. Me he inspirado en un poema, La noche oscura del alma, para reflejar el mundo interior, un poco frío, frente a la ternura que aparece en otras de mis obras», explica la artista, que interpreta la realidad a través de temas humanos. «Suelo centrar mi obra en aspectos positivos, en la gente que veo, en lo que vivo, pero ahora no todo es tan luminoso», aclara.

El artista manchego Laguna, natural de Almagro, es el que más tarde empezó a pintar su muro de la calle Rambla de la Libertad, «una alegoría otoñal», como define la obra que ha pintado vinculado a la época actual. «Que lo hagas improvisadamente no quiere decir que no tenga sentido. Para mí pintar es como un diario, yo no soy un decorador, y el momento que estoy viviendo ahora lo saco en la obra», indica el artista, para quien tener la calle como soporte es «un placer total y absoluto» incluso «en mitad de la nada y donde nadie te ve» y cree que estas iniciativas «suman» a la ciudad.

Manu Ripoll es otro artista añadido a este grupo, que refleja en acuarela las obras creadas, y cuyas pinturas se expondrán en la futura exposición del festival, del que se editará un catálogo.

Aunque este año ha estado marcado por el coronavirus, que ha obligado a suspender algunas actividades, se ha reducido algo en cantidad pero no en calidad, indica la organización, que asegura que aún queda mucha tapia en blanco por delante para pintar en los próximos años.