Durante el año 2018, Perceval Graells (Elche, 1983) se impuso realizar un dibujo diario como ejercicio experimental que derivó en su serie 365 Degrees (365 grados). Por otro lado, en 2016 encontró un antiguo álbum de fotos familiar antiguo de origen desconocido en Estados Unidos, sobre cuyas imágenes intervino llevada por la nostalgia y trasladó a la serie Untold Tales (Cuentos no contados). El tiempo como nexo de unión a través de dos ventanas temporales distintas es Timing, la nueva propuesta que la artista alicantina presenta por primera vez hoy a las 20 horas en la Casa Bardín, sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, ante un público reducido limitado por las medidas sanitarias.

En Timing Perceval Graells muestra su fijación sobre el tiempo «el pasado, el actual y también el futuro», y toda la obra se presenta en papel, en distintos tamaños y con diversidad de materiales y técnicas, especialmente en 365 Degrees, donde la artista ha utilizado lo que encontraba a su paso cada día, «desde cerezas, vino, café, plástico, a la hoja de un árbol...», indica.

«Al principio me planteé hacer una fotografía cada día, lo intenté, pero se me olvidaba muchas veces y acababa haciendo todas las fotos de noche. Luego decidí crear un diario plástico –con la pintura no se me olvida porque necesito pintar algo cada día– utilizando formas de expresión distintas a las que uso habitualmente. Me lo tomé como un juego para experimentar y una prueba para ver qué salía», cuenta Perceval Graells, que estas 365 obras las ha realizado sobre papeles cortados de 10 x 15 centímetros.

La otra serie, Untold Tales, contiene dibujos y collages de mayores dimensiones sobre papel. El origen fue un álbum de fotos familiar hallado durante su estancia unos meses en EE UU, un botín de mercadillo que siempre le ha atraído: «Intervengo todas las fotos y tacho muchas caras o les pongo un papel tapando sus bocas porque son personas desconocidas que ya no me pueden contar sus historias. Esta serie habla del paso del tiempo de gente que no conocemos», explica la artista, que indica que ahí comenzó a introducir el hilo en algunas obras, a las que también aporta cosas o imágenes antiguas de su propia familia.

La exposición del Gil-Albert podrá visitarse hasta el 18 de diciembre. La artista realizará una visita comentada el 20 de octubre y mantendrá un diálogo con su comisaria, Lucía Romero, el 17 de noviembre.

Por otro lado, Perceval Graells inaugura el próximo jueves junto a la artista Almudena Torró Al hilo del arte en el espacio expositivo Volta, estudio de arquitectura ubicado en la avenida Constitución, en colaboración con la Galería Santamaca.

Perceval Graells, con pinturas, y Torró, con esculturas, mezclan sus obras unidas por el hilo de coser, ya que todas las pinturas de la primera tienen algo cosido y las de la segunda se realizan mediante el cosido de mallas metálicas.

Las piezas de Perceval Graells han sido desarrolladas durante su última residencia artística este año en Leipzig, Alemania.