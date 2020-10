El Festival de Cine de Alicante entregará a la chef Susi Diaz el premio Gastrocinema. Este galardón, creado el pasado año, homenajea a una persona destacada dentro del mundo de la gastronomía de la provincia. Este reconocimiento se otorgará en la gala inaugural del Festival el próximo 17 de octubre.

“Este premio es una recompensa a la pasión que le ponemos en nuestro trabajo. Me siento muy halagada, es un premio que voy a compartir con mi equipo porque estoy donde estoy gracias a un gran equipo que tengo detrás”, señala la homenajeada.

Gastrocinema surgió el pasado año para potenciar la gastronomía de la provincia con diferentes actividades combinadas con las proyecciones de películas que abordan esta temática. En su primera edición fue premiado Kiko Moya, del restaurante L’Escaleta.

“Seguimos uniendo el cine a elementos tan característicos de nuestra provincia como es la gastronomía. Alicante es tierra de arroces, por ello hemos puesto en marcha ‘Arroces de cine’, pero sobre todo es tierra de grandes cocineros como Susi Diaz que han sabido unir nuestros platos más tradicionales con la vanguardia y es abanderada de nuestra gastronomía, haciéndola más conocida en el mundo”, indica Vicente Seva, director del festival.

Susi Díaz

Susi Díaz es, desde hace 35 años, la propietaria y chef del restaurante La Finca, en Elche. Desde muy pequeña ha estado unida a la cocina gracias a sus dos abuelas, que además la educaron en los valores del esfuerzo y la tenacidad. Sin haber pisado una escuela de cocina, se enorgullece de ser autodidacta y su trabajo la ha llevado a conseguir un gran prestigio profesional y el reconocimiento de la crítica.

Su carta se caracteriza por cítricos, hierbas aromáticas y flores cultivadas en su jardín, con los que acompaña pescados y mariscos autóctonos. La creatividad e innovación presente en sus fogones queda patente en su forma de combinar los sabores tradicionales con las últimas tendencias de la cocina internacional. Todo ello la llevó a conseguir, y mantener año tras año desde 2006, una estrella Michelin y dos soles en la guía Repsol.

“Hay grandes películas de cocina una de mis preferidas es "But", la he visto muchísimas veces nunca me cansaré. Cada vez que veo esa película aprendo algo más de cocina. Que la cocina se una al cine me parece algo maravilloso al final son dos culturas totalmente diferentes pero que encajan maravillosamente. La cocina unida al cine es un potencial, con estas iniciativas de Gastrocinema se va a enriquecer tanto el cine como la cocina”, destaca Susi Diaz.