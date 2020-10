Ara Malikian: «El arte sobrevive a pandemias, terremotos y dictadores»

R No lo sé, la verdad es que muchas, un arco me dura tres o cuatro conciertos, así que cada tres o cuatro me toca cambiar crines.

P Este verano hiciste un concierto doble dentro la gira de Royal Garage, ¿ahora lo has adaptado a violín y piano como Le Petit Garage?

R Sí, es el mismo concepto aunque no es exactamente el mismo repertorio. Tocamos música propia, música clásica, también más moderno, pop y rock de artistas que me gustan, es un concierto de música de muchas épocas, muchas culturas, muchos estilos. Ese es el concepto de la última gira que hicimos y ahora adaptado a violín y piano y eso lo convierte en un concierto más íntimo, en el que se luce más cada instrumento. Violín y piano son dos instrumentos que se complementan muy bien.

P A una parte del público le parecieron cortos esos conciertos del pasado verano, ¿cuánto duran tus actuaciones?

R Unas dos horas. El tiempo pasa volando, cuanto toco no tengo noción del tiempo ni del lugar, es un momento como de meditación en el que solo existe la música, el público y las emociones. A veces como los aforos están limitados estamos obligados a hacer varios pases y eso nos obliga a recortar un poco el concierto porque hay que desinfectar y todo eso, que fue lo que pasó.

P ¿Cuántos conciertos das en Alicante cada año?

R Vengo por lo menos una vez al año a Alicante.

P Yo diría que más, he contado hasta cuatro y cinco conciertos al año en la provincia.

R Sí, me siento muy afortunado, por supuesto.

P ¿Llevas un set list cerrado o improvisas?

R El set list que tenemos en principio dura cuatro horas, si lo hacemos entero sería interminable, pero según el momento escogemos lo que vamos a tocar.

P Tu hablar pausado contrasta con tu energía sobre un escenario.

R Yo soy una persona tranquila, tímida en el fondo, pero en el escenario soy otra persona, no sé cuál es el verdadero yo, pero es verdad que la música me da cosas y exploto en el escenario. Siento el deber de agradecer y emocionar a todas aquellas personas que han venido a verte, siento un agradecimiento enorme y me siento obligado a emocionar a cada una de las personas que se han molestado en venir para que vuelvan a casa felices y contentos por lo que han acabado de vivir.

P Interpretas clásicos, contemporaneos, temas de rock , de rap¿qué te queda por hacer?

R Me queda mucho por buscar en la música. A mí me gusta aprender la música de otras culturas, otros estilos, para crecer personalmente y artísticamente, así que nos queda todavía mucho por aprender, por ilusionarme. Me gusta tocar y para que me siga gustando quiero seguir aprendiendo nuevas cosas, si no uno corre el riesgo de estancarse, si te estancas pierdes la ilusión rápidamente.

P ¿Qué proyectos o colaboraciones tienes en la cabeza?

R Yo ya colaboro con la gente que me inspira. No soy una persona que sueña con colaborar con artistas que no conozco personalmente. A mí lo que más me inspira son las personas con las que me llevo bien, me entiendo musicalmente, así que tengo la suerte de contar con músicos muy grandes y al mismo tiempo buenos amigos, así que soy muy afortunado en este aspecto. En Navidad sacaremos un disco y cuento con Melón por supuesto, con el que llevo girando bastante tiempo, y con el que me entiendo muy bien. Con Melón no hace falta decir que quiero concocer a tal músico porque ya me llena.

P ¿Cómo te ha afectado la crisis del coronavirus? Desde que acabó el estado de alarma no cesas de girar.

R Lo he vivido con mucha preocupación por las personas que se han infectado, personas que han perdido seres queridos y preocupado porque el virus ha atacado a los seres más miserables y a los ancianos. Tengo la suerte de que toda mi familia estamos sanos. Claro, después de tantos conciertos de repente tuve que estar parado y me vino bien, porque he estado con mi familia en casa y he podido crear muchísimo. La verdad es que fue un momento muy creativo, he compuesto muchísimo, un disco entero, prácticamente el 90 por ciento de los temas son de cuando estábamos confinados.

P ¿No te pasó como a muchos creadores que han reconocido que se bloquearon los meses del confinamiento?

R Pues yo al revés, fue una época muy inspiradora, la situación me hizo crear muchas cosas, compuse cosas que tienen que ver con la situación que estamos viviendo, así que en ese aspecto fue un momento muy abierto.

P ¿Cómo ves el futuro de la cultura y la música?

R Por supuesto muy preocupado por los compañeros. Prácticamente toda la industria de las artes escénicas está parada, sin tener una visión a corto plazo de qué va a pasar con los artistas, los técnicos... todas las personas que trabajan en este sector, está todo muy parado, pero a largo plazo no estoy preocupado porque la cultura, la música, el arte, ha sobrevivido a pandemias durante siglos, a terremotos, a dictadores. El arte nunca va a parar, seguirá siempre, se necesita la cultura y vamos a tenerla ahí, siempre va haber artistas que, a pesar de la situación, van a seguir creando e inspirando a todas las personas.