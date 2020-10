Luisa Pastor puede hacer orfebrería con un material tan básico como el papel. Sus series (De)construcción, elaborada con antiguos libros de contabilidad, y El azar del mestizaje, a partir de papeles de la Lotería Nacional mexicana, son dos claros ejemplos de ello y parte de estas obras se pueden ver desde ayer en Washington D.C. (Estados Unidos).

La artista alicantina ha sido seleccionada por un comité español para representar a España en la sexta bienal de arte contemporáneo Women to Watch, que lleva por título Paper Routes, donde se exponen las obras de mujeres artistas que trabajan con papel. La exposición ocupa todas las galerías de la segunda planta del National Museum of Women in the Arts de Washington, con 22 países invitados, y el propósito es poner el foco en artistas emergentes que realizan múltiples usos de este material, desde carteles de protesta, boletos de lotería o papel tapiz, y se acercan a él «resaltando las delicadas propiedades del papel a través del corte meticuloso que dan como resultado formas, patrones y diseños elaborados».

Actualmente trabajando con una beca de producción de la Fundación Bilbao Arte, Luisa Pastor expuso su obra en 2018 con la galería Nordes en la feria de arte contemporáneo JustLX de Lisboa y tuvo la fortuna de que la gestora cultural Amparo López Corral se interesara por su obra y la propusiera entre las candidatas a este encuentro, finalmente elegida como única española por el museo de Washington, que mostrará sus piezas hasta el 18 de enero de 2021.

«Es una exposición muy relevante a nivel internacional porque da visibilidad a artistas no tan visibles normalmente y las pone en el punto de mira. Mandan mucha información a coleccionistas y es una pasada estar ahí porque yo no trabajo a esos niveles», destaca la artista que, al igual que el resto de seleccionadas, no ha podido viajar a la inauguración de la muestra por la pandemia, pero sí prevé hacerlo para la clausura.

Luisa Pastor (1977) trabaja con materiales y técnicas que convierten su habilidad manual –su sobrenombre en las redes sociales es cosoypego–en piezas poéticas que alteran el orden establecido o lanzan mensajes contra los discursos imperantes del sistema capitalista.

Y en esta era tecnologizada ella utiliza el papel para sus creaciones. «Me gusta mucho porque es un material que aparentemente es muy frágil pero también muy resistente. Se puede trabajar mucho con él, hay papel en todas partes y es un material muy cercano. Y me gusta que se vea el paso del tiempo, que no sea muy blanco o muy nuevo. Parece que el papel sea un arte en segundo plano pero tiene mucha vida propia», explica la alicantina, que considera que sus obras «son cada vez más escultóricas y más íntimas, para que te puedas acercar a verlas».

El próximo proyecto de Luisa Pastor, en torno al concepto de vacío, se ecxhibirá en la Feria Estampa de Madrid, si la situación sanitaria lo permite.