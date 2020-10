Agitació folklòrica i electrònica, divisme de camp i humor, erotisme elegant, hedonisme i celebració dels drets innegociables, belles coreografies contemporànies; una posada en escena que conjumina elements vintage juntament amb vídeo projeccions i un vestuari que, una vegada més, no deixarà ningú indiferent. Tot unit en una fórmula que a tothom li agradaria clonar però que ningú, excepte ell, sap com. L'espectacle es planteja com un cançoner popular contemporani en què el vehicle per a narrar les músiques i eternes històries que ens proporciona el folklore són l'electrònica, l'humor, la performance i els codis musicals contemporanis.