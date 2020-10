El homenaje a Mary Shelley y el mensaje contra la desigualdad de género que entraña El efecto Frankenstein (Edebé) le han valido a su autora, Elia Barceló, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2020. La escritora eldense recibió este martes la noticia en su residencia de Austria, donde vive desde hace años, mediante una llamada del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que acto seguido lo comunicó en su cuenta de Twitter.

«Me he alegrado muchísimo, no tenía ni idea de que podían dármelo y así me he ahorrado el sufrimiento previo», bromeó Barceló a este diario poco después de conocer también que el galardón estaba dotado con 20.000 euros, «que siempre viene bien, aunque yo escribo porque me encanta, por inercia, aunque no me paguen», aseguró.

«Mi hijo me ha dicho la suerte que tengo por haber ganado un premio en martes y 13 y en el año de la pandemia», destacó la escritora, que reconoció que «este ha sido un año horrible por las circunstancias, pero en lo profesional no me puedo quejar y cuando llega algo bonito hay que disfrutarlo».

La autora de una treintena de novelas nacida en Elda en 1957 ya obtuvo el Premio Edebé 2019 con esta misma novela juvenil el pasado año y este verano recibió el Kelvin 505 del Festival Celsius 232 dedicado al género fantástico.

«Parece que tiene larga vida este libro y creo que una de las cosas que se consideran es el homenaje muy personal que hago a Mary Shelley y su Frankenstein, una novela crucial de mi adolescencia y de todo aquel que la lee. Es una novela fundacional de la modernidad», explicó sobre su obra Barceló, quien apuntó su propósito al escribirla: «Me he esforzado mucho en contar que nos ha costado mucho esfuerzo, vidas y dolor a las mujeres llegar a ser lo que somos y estar donde estamos, y transmitir que en cualquier momento eso puede volver atrás y no podemos permitirlo».

Reflexión para los jóvenes

La autora es consciente del éxito que El efecto Frankenstein tiene en los lectores de esta historia –protagonizada por una estudiante de medicina del siglo XXI, que deberá cohabitar con la sociedad del siglo XVIII y enfrentarse a los choques culturales y dilemas morales de la época– y recordó que «muchísimos colegios toman esta novela como libro-base, he mantenido encuentros virtuales con los jóvenes y noto que les va, parece que les gusta, y hay muchas cosas que pueden aprovechar en su propia vida Es importante que vean modelos y tengan imágenes que les hagan reflexionar sobre lo que hacemos como sociedad y que piensen qué quieren para el futuro de su comunidad».

Barceló, que reparte por igual su juego en la literatura juvenil y de adultos, consideró que sus lectores «entran desde los 12 a los 90 años. No me gusta hablar de público juvenil porque me gustan los lectores en general. Yo misma no me sentía público juvenil cuando era joven y creo que cualquiera lector, joven o no, termina una novela si cree que le dice algo».

Nueva novela a la venta

La concesión del Premio Nacional prácticamente ha coincidido con el lanzamiento –el día 15– de su nuevo libro, La noche de plata, una novela negra ambientada en Viena «con muchos secretos y una buena guía para recorrer luego esta ciudad».

La novela se presentará por primera vez al público el próximo 24 de octubre en Elda, cuyo Ayuntamiento nombrará un día después, el 25, a Elia Barceló Hija Predilecta de la localidad. En días posteriores la escritora también presentará el nuevo libro en Novelda (día 27) y en Alicante, en fecha aún por determinar, donde participa el día 30 con una charla online a los estudiantes en el marco de la Feria del Libro. Barceló trabaja ya en una nueva novela: «Faltaría más», indicó.