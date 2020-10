La pandemia le ha servido para hacer una introspección vital desde su nuevo hogar en Sant Rafel (Ibiza y reinventarse como productor. Trabaja en varios proyectos con los líderes del entretenimiento actual para mantener viva la idea de la música en vivo y espera que pronto se reanude el 'show business' con más contenido, creatividad y espectáculo para que se más impactante.

Es uno de los productores musicales más importante del panorama mundial de la música en vivo. Desde su residencia en Sant Rafel Pino Sagliocco acomete los nuevos retos que demanda la situación actual en el mundo del espectáculo y la música en directo y apuesta por un regreso de los artistas a los escenarios más impactante y vibrante que nunca.

-¿Cómo ha vivido la pandemia y esta situación tan diferente?

- Hay dos manera de afrontar los problemas, sobre todo de esta importancia, como es el caso de esta pandemia que no sabes la magnitud que va a tener. Desde el primer momento le he visto un punto positivo, como es darte cuenta de las cosas importantes de la vida, que nos somos nada sin la persona de al lado, el tener tiempo para compartir los sueños y las cosas cotidianas con tu mujer e hijos, conectar contigo y el mundo que te rodea, tener la oportunidad de saber cómo se llama el vecino del quinto piso, ser más solidarios y vivir en un mundo más amable.

- ¿Ha sido una oportunidad para tomar perspectiva de la realidad que vivimos?

-Creí que era una oportunidad para reconectarnos y así lo viví. Cambié el chip y me situé en una actitud positiva, de esperanza e ilusión, así lo transmití a mis hijos y a la gente que me rodea. Sigo convencido que esto nos puede cambiar y hacer que seamos mejores personas. Es una oportunidad para ver la vida desde otro ángulo.

- ¿Cómo sobrevive un productor musical en esta situación tan complicada para el negocio y los artistas?

- Muy mal, porque parece mentira que la música sea el 3,8 % del producto interior bruto español y un motor económico muy importante en todo el mundo y no se nos valore. Somos casi un millón de personas las que vivimos de la música y el show business. En los buenos o malos momentos la música ha estado ahí. Me cuesta pensar en una ciudad sin musicales, conciertos, festivales, me cuesta creer que ningún país pudiera vivir sin música por todo lo que aporta emocionalmente al pueblo.

-¿Esto afecta también a otros sectores que viven y trabajan en paralelo con la música?

- Cuando te mueves a una ciudad para ver un evento musical no solo vas a eso, coges un tren o un avión, te alojas en un hotel, vas a un restaurante, compras en una boutique y consumes muchas cosas más. Esa experiencia hace que tu vida sea emocionante y te haga una persona más feliz. No nos están considerando nada y nos están apretando, no nos están dando el lugar que nos merecemos.

-¿Ante esta nueva situación el show business y la industria de la música se tienen que reinventar?

- Siempre se tiene que reinventar. La música siempre ha sido la más generosa a nivel emocional para el pueblo. No nos han dado el trato ni el lugar que nos merecemos. La música siempre ha estado ahí animándonos desde los balcones de las casas, desde un streaming y desde todos los rincones. Nos ha ayudado a hacer la difícil coyuntura de la pandemia algo más llevadero, para hacernos sentir mejor, hacernos reír, bailar y disfrutar en los momentos más difíciles.

-¿Cómo hubiesen sido estos últimos meses sin música?

- La música ha sido nuestro elixir en estos momentos de incertidumbre y en todas las situaciones. Sin música no podría imaginar la tristeza y la desesperación que habríamos sentido.

-¿Qué papel juega la tecnología en este momento en el que los artistas acuden al vídeo, al streaming, Zoom, Instagram y otros formatos digitales en la redes?

- Hemos estado muy acostumbrados a buscar soluciones en los momentos de dificultades y zozobra. La tecnología nos brinda ahora la única forma de mostrar la creatividad y el arte, ya que los artistas no pueden actuar en directo. Solo tienen esta forma de transmitir la música, con la ilusión de poder volver pronto a los escenarios. Estos formatos permiten que la gente pueda escuchar la música en una boda de su hermano o en cualquier evento familiar. No debemos olvidar que somos seres humanos, que hemos venido a este mundo a sentir, a vivir y estar juntos, ya que amamos la experiencia vital.

- ¿Cómo ve el futuro de la música en vivo más allá del coronavirus?

-La gente está esperando como un sueño que vuelva la música en directo para poder celebrar un festival, concierto o evento y tener una experiencia vital como antes. Este deseo colectivo es algo sin precedentes. Ceo que los conciertos y los eventos estarán más llenos que nunca y la gente querrá experimentar de verdad. La gente se guardará el móvil en el bolsillo para poderlo sentir como nunca en su vida y disfrutarlo más.

- ¿Cree que cambiarán los formatos que hemos conocido?

-Habrá más contenido, más creatividad y más espectáculo para que la experiencia sea más impactante, aunque lo más bonito es compartir una experiencia tan especial con tu familia y amigos.

-Usted está entre las personas más creativas de España, según ha publicado la revisa Forbes.

- Somos lo que somos, yo he sido una persona muy inquieta con mi profesión que es la música. Siempre he sido muy creativo, porque me gusta imaginar y visualizar otras cosas, me pongo retos a veces inalcanzables, pero considero que hay que creer en los sueños porque se pueden hacer realidad. He sido una persona muy comprometida con la música, me gusta crear emociones y que la gente se ilusione con ellas. Si eso se quiere ver como creatividad me parece bien, pero yo lo veo más como mi pasión por la música. La pasión es lo que me lleva a que se cumplan las cosas que quiero llevar a cabo, es la que hace que las cosas ocurran, crea emociones para que la gente pueda ilusionarse y vivirlas.

- Se ha caracterizado por ser un soñador, vanguardista y visionario. ¿El coronavirus ha apagado o avivado esta pasión suya por la música y la fusión de estilos ?

-Me ha hecho darme cuenta de la importancia de conectarnos y de crear puentes de concordia. Un mayor entendimiento entre las personas para que no nos dejemos llevar por la negatividad. Muchas veces da tristeza ver que ahí fuera el odio y el miedo se están apoderando de la gente. Estoy comprometido, más que nunca, en que la música pueda crear puentes de concordia y de convivencia contra la fricción, el miedo y el odio.

-Pese a todo, ¿sigue imaginando y planificando proyectos como productor?

-Ahora mismo estoy haciendo precisamente esto, he estado conectado con los líderes de la música. Estoy muy contento de formar parte de un colectivo de personas llamado 'Los carboneros' que buscamos precisamente promover la música para que tenga una voz bien alta y ocupe el puesto que le corresponde. Estamos muy preocupados por la industria musical porque se encuentra en un desamparo total. Hay realmente gente que no tiene para vivir, que lo está pasando muy mal, no puede ni mandar a sus hijos al cole y esto nos rompe el corazón.

-¿Qué proyectos tiene en mente o desarrolla?

- Estamos luchando para que la música tenga voz e involucrados en varias acciones que pronto verán la luz, precisamente para que podamos ayudar a esa voz y que se reconozca a esta industria como a muchas otras, y que no nos ignoren como está sucediendo ahora mismo. Buscamos que se nos escuche, se nos atienda y se nos vea en este país como un colectivo que lucha por la cultura.

- ¿Las APP y las redes sociales serán las plataformas de la música en el futuro o ya son una realidad palpable?

-Son las plataformas del presente. Soy amante de la música en directo pero no se le puede dar la espalda a la tecnología. El streaming y las redes sociales han venido para quedarse, pero me gustaría que se hiciera un buen uso de ambas. Nos tienen que servir para convivir mejor, pero no para crear estos mensajes de fricción y confrontación, convivir en paz y no crear fake news. El buen uso de las redes puede ser beneficioso pero el mal uso es muy dañino.

-Durante el confinamiento hemos visto acciones de muchos artistas en streaming o en redes sociales en busca de visibilidad y de que se les recuerde incluso abriendo o cerrando telediarios con sus nuevos temas.

-La música es nuestra banda sonora. Durante muchos años y en momento muy difíciles la música se ha dispuesto y ofrecido para darle al pueblo diversión y alegría, para sobrellevar los momentos difíciles de forma más llevadera, ilusionando y transmitiendo este amor. Los artistas han seguido componiendo y mostrando sus canciones para ilusionar y entretener a su público y la gente.

-Ahora ha decidido vivir en Ibiza los 365 días al año ¿Es su paraíso final?

- He dicho en ocasiones que no tenía ciudad, he vivido entre Barcelona, Madrid e Ibiza y en cuánto he tenido la oportunidad me he escapado aquí. Me considero un ciudadano del mundo, ya que soy una persona que viaja mucho y soy muy activo. Ibiza ahora mismo me da paz y tranquilidad, estar aquí con mi familia me parece increíble porque hay un ambiente más amable. Encuentro la ciudad mucho más agresiva en estos momentos.