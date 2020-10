Se juntaron a finales de 2019, a los pocos meses se metían en el local de ensayo y 24 horas después salían del sótano con una decena de temas que mezclaron y masterizaron en plena pandemia. Tras publicarlo en su bandcamp para descarga digital, les acogió el sello discográfico Family Spree, remezclaron y masterizan de nuevo las canciones y desde el jueves ya tienen su primer disco en vinilo a la venta, Soul & Destroy, que presentarán el próximo viernes día 23 en Las Cigarreras de Alicante, solo para cien personas. Son Hermano Fuego, un torrente flamígero con un concepto muy claro, tocar música negra con actitud punk.

Bajo Hermano Fuego se agrupan cuatro veteranos de la escena musical alicantina: JC y Claudio Corazón (Las Membranas, Flamin Guays), Dr. Jau (Le Grand Miércoles, Ki sap, Arim) y Javi (La Olla Express, Hyrels), una vigorosa hermandad cuyo nombre y el de su primera criatura no dejan lugar a dudas de qué se trae entre manos este cuarteto: una deflagración de paisajes sonoros de niebla en callejones oscuros, de bronca en la fiesta de la cabaña del pantano, de historias que susurran al oído y ladran a la luna. Soul & Destroy, grabado en directo, de manera cruda y completamente do it yourself, es un lanzallamas de blues, garage, soul y punk recalentado por la sección rítmica de JC y Javi, la guitarra de Dr. Jau y la voz de Claudio, «que no canta, sino que nace, vive y muere en cada tema», afirma su discográfica, canciones en su mayoría de apenas tres minutos.