Cuando las joyas son esculturas

El escultor alicantino Miguel Bañuls expone desde ayer 23 obras en Espacio Primavera 9, la única galería de Madrid especializada en escultura, junto a Diego Canogar, Czili, Odnoder & Maria Luisa de Mendoza y Verónica Mar en La joya hecha escultura, una muestra de piezas de joyería únicas. La exposición está inspirada por la escultora y estilista Madame Gres, un genio de la costura del siglo pasado, y Bañuls participa con tres esculturas de mediano formato, Sonata naranja, movimiento azul, Metra 2 y Cuarteta, cinco micro-esculturas-joya y unas quince joyas más. La escultura hecha joya es una apuesta de la galería EP9 por reafirmar que los artistas plásticos tienen mucho que aportar al mundo del diseño y de la estética cuando se acercan a él con la pureza que imprimen a sus obras de arte.

La curiosidad de Bañuls, autor de una obra muy diversa (esculturas fijas, móviles, bustos...) por las joyas data de diez años atrás. «Unas hernias discales me apartaron del trabajo de la escultura, con la incertidumbre de no saber si podría seguir desarollando esta vocación. Durante un par de años apenas podía permanecer de pie unas horas por lo que se me ocurrió darle uso a un viejo banco de joyero que compré en el rastro. Pronto descubrí que sentado frente a la astillera (cuña de madera que sirve de apoyo para labores de joyería) podía seguir con mi investigación, incluso más rápidamente, dada la inmediatez en la elaboración que supone trabajar en el mundo de las cosas pequeñas», explica el alicantino, descendiente de una saga de importantes escultores. Después de años de aprender a trabajar la plata, el oro y otros materiales preciosos, la búsqueda de nuevos lenguajes le llevó a experimentar con elementos transparentes, como el plástico, o muy duros y flexibles, como el acero. Bañuls se alejó del concepto tradicional de joyería para abundar en el de micro-escultura, «que es el palabro que más justicia hace a mis pretensiones creativas en este campo», explica. Para Bañuls, esta es una oportunidad para incluir una nueva serie de esculturas muy sencillas y puras «donde el objeto joya participa de su composición formando un todo a pesar de que esta pueda retirarse para darle uso», porque siempre le ha interesado «jugar con la delgada línea que separa el diseño del arte». La exposición permanecerá abierta hasta el 13 de noviembre.