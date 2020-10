LÙ, que significa camí en xinés tradicional, combina la dansa, l'enginy i l'audiovisual. Amb aquest projecte, la Companyia Maduixa aposta per un espectacle íntim carregat d'imatges poètiques i sentiments.Les protagonistes d'aquesta història viuen en un lloc envoltat de terra i pobresa. Treballen i treballen al camp sense descans, però per tal de sobreviure, han convertit la seua feina en joc, i és que... és impossible prohibir-li a un xiquet que jugue. Aquest espectacle parla sobre el poder de la creativitat i la imaginació com a forma d'evasió davant la crueltat i la duresa de la vida.

Diumenge, 18 d’octubre a les 12.00 hores. Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant. Entrada: 6 euros adults / 4 euros infantil (promo 5x4). Aforament limitat