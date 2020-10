El Festival de Cine de Alicante ha logrado dar esquinazo al virus y ha puesto en marcha su 17ª edición. Anoche, la gala inaugural, prevista inicialmente para el pasado mes de mayo, fue la confirmación de un éxito colectivo. La platea del Aula de Cultura Fundación Mediterráneo aplaudió a la actriz Marta Etura, al director Rodrigo Sorogoyen y al actor Pedro Casablanc, premiados en esta ocasión junto a la chef ilicitana Susi Díaz (restaurante La Finca), que recibió el galardón Gastrocinema, creado en 2019 como tributo a figuras destacadas de la cocina alicantina. Recogió el testigo de Kiko Moya (L'Escaleta).

Lo dijo Luis Larrodera en su primera intervención como conductor de la gala: «Buenas noches Alicante, gracias por acogernos en estos momentos tan complicados en los que la ilusión, la vocación y el esfuerzo de los profesionales que llevan a cabo este festival han hecho posible que, en este momento, les pueda decir, señoras y señores, que dé comienzo la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Alicante». El presentador, que no acabó de encontrarse cómodo en sus intervenciones, probó suerte con una parte de su alocución en valenciano sin demasiada fortuna. El conductor de la gala recordó a los asistentes que el certamen, hasta el día 24, exhibirá propuestas audiovisuales de 25 países. Lo hizo protegido por una mascarilla transparente «para garantizar la seguridad sobre el escenario».

Susi Díaz recogió su galardón de manos de Paco Torreblanca, «mi mejor amigo», reveló la cocinera, muy emocionada durante su discurso, que cerró con un sentido «la gastronomía está muy viva».

El grupo alicantino Mailers presentó en exclusiva su canción Venecia antes de que el director del festival, Vicente Seva, destacara la importancia de la cultura «para construir una mejor sociedad» y agradeciera el apoyo de administraciones públicas y patrocinadores «por amar y proteger el cine y mantener vivo este Festival».

Positivo por coronavirus

Pedro Casablanc, beneficiario del Premio de Honor por toda su carrera, agradeció su galardón desde casa, por videoconferencia, dado que se encontraba confinado en Madrid, en cuarentena, tras haber dado positivo en covid-19. Lamentó su desdicha y prometió «volver en futuras ediciones».

Rodrigo Sorogoyen, que ya triunfó en el certamen alicantino con su corto multipremiado Madre, recibió la distinción Lucentum con la que se sustancia a directores y directoras de cine, agradeció el reconocimiento a toda la ciudad «porque esta es mi segunda casa». «Un país sin cine es menos libre, y yo me comprometo a hacer buenas películas para que no desaparezca», enfatizó el realizador. Marta Etura, distinguida con el premio Ciudad de Alicante, que señala a jóvenes talentos, relató que le hacía «una ilusión enorme porque me lo dan en un escenario sobre el que he actuado, en una ciudad en la que he rodado y en un año muy difícil». «El cine es una necesidad para el ser humano», recordó la actriz tras recibir su estatuilla de manos del alcalde, Luis Barcala.

Hoy, a las 11 horas, se emitirá el primer capitulo de la serie Antidisturbios, de Sorogoyen, quien, tras la proyección, charlará con el público asistente. Hasta la clausura, el sábado, se verán seis largometrajes españoles y 52 cortos de más de 25 países que compiten en la sección oficial. El programa incluye películas invitadas. El viernes, destaca la proyección de A este lado del mundo, con la presencia de su autor, David Trueba.

El Festival de Cine de la capital, que cuenta con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, À Punt (que emitió en «streaming» la gala), Fundación Mediterráneo e INFORMACIÓN, grupo mediático oficial del certamen, «volverá el año que viene», aseguró el primer edil en el discurso final.

Programa de actos

11.00 h. Odeón Multicines.

Proyección del primer capítulo de la serie Antidisturbios. Dirigida por Rodrigo Sorogoyen. Entrada libre.

12.00 h. Odeón Multicines.

Encuentro con Rodrigo Sorogoyen.

18.00 h. Kinépolis.

Documental Ara Malikian Una vida entre las cuerdas, de Nata Moreno.

Entrada 5€.

18.00 h. Odeón Multicines.

Cortometrajes de animación internacional a concurso. Cielo e infierno / Colrun / Echoes / El árbol de las almas perdidas / Metamorfhosis / Obsolescence/ Oldie But Goldie / Reflejo / Souvenir / Toc.

Entrada 3€.

20.00 h. Kinépolis.

Cortometrajes Internacionales a concurso. All this surveillance / Antes de llover / Bienvenidos / Dogma / Forget me not / Golden minutes.

Entrada libre.