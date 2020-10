Carles Magraner dirige este miércoles por primera vez a la orquesta ADDA Simfònica con el programa L’Europa Barroca, Música para los reales fuegos de artificio en el que se interpretarán obras de Jean-Philippe Rameau, Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel en el Auditorio de la Diputación de Alicante, a las 20 horas.

El concierto, que contará con el solista Robert Cases (tiorba), aborda un repertorio inusual en formaciones sinfónicas que en muy pocas ocasiones afrontan estos programas y lo hacen con instrumentos modernos. Magraner, director de Capella de Ministrers y un músico de referencia internacional en la música antigua, ofrecerá Les Indes galantes RCT 44 de Rameau, Orchestral Suite (Overture) in D major BWV 1068 de Bach y finalizará con Music for the Royal Fireworks HWV 3518 de Hä̈ndel.

Magraner ha asegurado que “ADDA Simfònica es una orquesta fantástica, es un placer trabajar con grandes músicos y de la mano de su director artístico Josep Vicent. Este repertorio barroco supone todo un reto para una formación clásica y una faceta innovadora y audaz en su programación”. El director invitado ha mostrado su satisfacción por “la gran acogida y expectación que está teniendo entre el público de Alicante esta propuesta de obras conocidas y muy atractivas de grandes compositores europeos”.

Josep Vicent, director artístico y musical del Auditorio ADDA en España, ha indicado que “es muy importante para ADDA Simfònica trabajar con especialistas, estamos construyendo una formación totalmente versátil y con una gran calidad. Para nosotros es una oportunidad trabajar con un maestro como Carles Magraner que realmente conoce este repertorio desde una perspectiva histórica y eso lo que hace es enriquecernos”.

Vicent considera que “conjuntamente estamos construyendo la marca de los músicos de aquí, tanto Carles como yo lo somos. La orquesta está encantada de trabajar con él y seguro que será un éxito”. Además, el director principal de ADDA Simfònica ha destacado que “estamos trabajando de una manera abierta todos los estilos; somos un instrumento ecléctico y con capacidad técnica para afrontarlos y nos gusta hacerlo con profundidad”.

Carles Magraner, Máster en Música en la especialidad de música antigua y Doctor en Música por la Universidad Politécnica de Valencia, ha desarrollado una gran actividad concertística como solista y en diversas agrupaciones de cámara. Sus estudios musicológicos sobre el barroco valenciano han servido para la edición de diversos discos de música antigua y ha compartido sus conocimientos como profesor, y en ponencias, conferencias y seminarios de diferentes universidades, conservatorios y escuelas de Alicante, Andalucía, Barcelona, Girona, València, UIMP, Brasil, Estocolmo, La Habana, Lyon, Shangai, Sorbona...