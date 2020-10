¿Qué es El secreto de Ibosim?

Es una metáfora donde Ibiza es una isla y el planeta es una isla en medio del Universo. El protagonista es un tipo sin escrúpulos que quiere destruir la isla para explotarla porque descubre un mineral muy valioso, pero la isla va a hacer lo mismo que hace el planeta con los seres humanos que intentan destruirlo, defenderse en forma de pandemia, cambio climático, tsunami... Y en la película la isla se defiende arruinando a este tipo, impidiéndole que ponga en marcha sus planes. Pero va a darle una oportunidad para que el tipo recuerde los valores que un día tuvo y que olvidó por la ambición desmedida. Empieza un viaje iniciático donde recuerda qué es la dignidad, la humildad, el trabajo, la amistad, el amor y la necesidad de cuidar el planeta, a las personas y a sí mismo.

Afirma que es la primera película ECO en el mundo. ¿Qué implica eso?

Es la primera película del mundo sostenible y con huella de carbono cero. Estamos siendo pioneros en algo que se dice en diez segundos pero que no lo ha hecho EE UU, Francia, Alemania o Reino Unido, potencias cinematográficas mayores que España, sino una película cien por cien española que acaba de hacer historia. ¿Cómo? Hemos creado protocoles y llevado la sostenibilidad al máximo que la tecnología nos permite: todos los vehículos de la película han sido eléctricos, la ropa de los actores es ecológica o de segunda mano,los transportes con la península han sido en barco y no en avión, la comida ha sido ecológica y de proximidad, hemos primado los menús veganos, sustituido los plásticos en la medida de lo posible, y otros detalles como no tirar comida de los caterings, que no se reponían hasta que no se acababa el último trozo de queso.

¿Esta idea de hacer la película así surge al tiempo que crea la historia?

No, fue posterior. Yo conozco Ibiza hace 20 años, una Ibiza distinta de la imagen de desenfreno, fiesta o drogas. Conozco la Ibiza de la magia, la energía, la Ibiza profunda y creo que Ibiza se merece un homenaje que resalte su magia. Al principio pensé en un documental, pero luego empecé a escribir un guion. La propia historia que habla de cuidar el planeta me hizo fantasear con la idea de por qué no hacer una película sostenible. Estudié el tema, tomé la decisión como productor y empezamos un desarrollo de análisis muy exhaustivo de meses para convertir el proyecto cinematográfico en un proyecto sostenible pionero a nivel mundial.

Quizá le llevó más tiempo eso que escribir el guion...

No tanto, pero casi. Te pongo un ejemplo. Las furgonetas eléctricas tienen una autonomía de 100 km y los últimos 25 los tienes que dejar de reserva para volver a la base. Solo organizar el movimiento de las furgonetas a lo largo del rodaje para no quedarnos tirados ya fue un diseño de producción complejísimo. O cosas como que, en lugar de ir cada estrella de cine en un coche con chófer, aquí lo hacían en grupo y se esperaban los unos a los otros para volver al hotel. Al final todos estaban muy implicados y, de hecho, estaban fascinados.

Hay muchas caras conocidas (Rodolfo Sancho, Cayetana Guillén-Cuervo, Miguel Molina, Miriam Díaz-Aroca...) ¿Fue difícil convencerles?

Debo decir que la película es una belleza y para mí ha sido muy emocionante que hayan salido en ella los actores y actrices que yo quería. Hasta que no me dijeron que sí, no les dije que iba a ser una película sostenible, y luego estaban más fascinados aún. Todo ha sido emocionante. Una anécdota es que la primera persona que retuiteó sobre la película fue Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, dándonos la enhorabuena y diciendo que era maravilloso que hubiera proyectos así.

¿Piensa hacer los siguientes proyectos de la misma forma o es complicado mantener la sostenibilidad siempre?

Yo era muy consciente cuando me metí en esto de que estábamos abriendo un camino en hacer producciones audiovisuales sostenibles. Yo ya no me puedo bajar de este tren, lógicamente, de tal manera que el próximo proyecto, la serie Motor de cambio, y una gira para hablar de sostenibilidad por 20 ciudades de España (Actuando en verde, en la que participa Prensa Ibérica) serán sostenibles. Pretendo es que todo el mundo se sume a esta causa. El cine tiene una gran capacidad de llegar a la gente y espero que la industria se una, la cinematográfica y todos, es un ejercicio de concienciación.

Ha hecho muchos documentales sociales, ¿la conciencia medioambiental ha venido después?

Hago proyectos sociales desde hace 11 años y lo medioambiental forma parte de ello. Lo que pasa es que al hacer esta película he hecho un máster en sostenibilidad. He estudiado mucho, he hablado con expertos y eso me ha hecho comprender la urgencia y la necesidad de trabajar en ello. Y también la oportunidad, no hay que verlo como una tarea tediosa, ni como un esfuerzo, sino como una oportunidad de mejorar las condiciones de vida, también las económicas. Lo que nos dicen los expertos, además, es que desde el punto de vista económico es rentable. O salimos más verdes de esta crisis económica mundial o no salimos. La sostenibilidad es un camino que hay que recorrer porque es un camino sin retorno, no tenemos otra opción ya, es el único posible. No es una cuestión de coste, es imprescindible; no es un gasto, es una inversión en salud, en conciencia social y beneficioso para la economía. Y con el cine tenemos oportunidad de llevar el mensaje por el planeta.