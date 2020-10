Museos y monumentos vacíos, eventos culturales cancelados, fiestas locales suspendidas, artistas que no pueden llegar a fin de mes y el sector del turismo cultural muy afectado... El impacto del covid-19 en el sector de la cultura se ha sentido en todo el mundo. Por suerte, esto está empezando a cambiar.

Durante este tiempo de confinamiento, millones de personas han recurrido a la cultura como fuente de consuelo, bienestar y conexión. Ha habido un aumento en la creación y el acceso a contenido cultural online, desde visitas virtuales a museos y galerías, retransmisión de películas e incluso conciertos gratuitos en directo a través de las principales redes sociales.

Es durante esta época de pandemia cuando el mundo se ha volcado con el arte y la cultura. Y es en este preciso momento de distanciamiento físico cuando se hace realmente notorio el valor que representa la música, el arte, el cine, la literatura, el baile y todas las disciplinas de contenido cultural.

Desconfinando la cultura

Las grandes crisis a lo largo de la historia han dado lugar a un renacimiento y una explosión de nuevas formas de creatividad, tan vitales para el progreso humano.

La cultura no puede ni debe parar, es por eso que los ayuntamientos y empresas que se dedican al sector están poniendo todo su esfuerzo en reactivar eventos y citas culturales garantizando la seguridad de los asistentes. Como afirma la UNESCO, «La población está buscando apoyo recurriendo a la cultura. Sin embargo, la cultura también se ve afectada por la epidemia de covid-19». Vamos, entre todos, a apoyar y «desconfinar» la cultura en la provincia de Alicante.

“Hemos buscado nuevas vías para que los alicantinos sigan disfrutando de una amplia oferta cultural”

Antonio Manresa, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante

¿Cómo es la cultura en Alicante en tiempos de covid?

Hay que decir que la cultura como tal sigue siendo la misma, el Covid-19 ha cambiado la forma de presentar los actos presenciales, es ahí donde reside la dificultad. En marzo, cuando se decretó el confinamiento, se paralizó el mundo, y España en particular, la televisión seguía funcionando y emitiendo sus programas pero esto no era suficiente.

La ciudadanía pedía más y es en en ese momento cuando se decide, en este caso decidimos desde la concejalía de Cultura elaborar programas online para dar respuesta a esa demanda y además no dejar caer al sector y que sintiese que no se iban a quedar descolgados, y así lo hicimos. La cultura, como he dicho al principio, es la misma, la única diferencia es que ahora existen otras vías aparte de la presencial para mostrar el talento artístico en todas sus formas.

¿Qué planes se han puesto en marcha desde el Ayuntamiento para reactivar la cultura?

Una vez que decidimos dar oferta online, ya que seguíamos confinados, conforme se fueron relajando las medidas fuimos aumentando progresivamente, también nuestras propuestas culturales a la ciudadanía, en los momentos duros del confinamiento, por ejemplo, propusimos a la ciudadanía que hiciesen fotos desde su balcón, iniciativa de PhotoEspaña a la que nos adherimos con gran resultado.

Se recibieron 219 fotografiás captadas por 36 fotógrafos que se expusieron en julio por varios edificios públicos y privados de Alicante, también se invitó a los ciudadanos a que activaran su imaginación y nos presentaran relatos fantásticos de no más de dos minutos, celebramos días internacionales de Danza, Jazz, DIM (día Internacional de los Museos) 2020.

En este sentido, nos reinventamos e hicimos una programación específica on-line que se llamó “Todo en un día” y al final la llamamos “A la fi divendres” que se hace una vez al mes, además de sacar otras artes a la calle como hicimos en julio con el teatro y la danza.

Hemos empezado la creación de una biblioteca virtual para tener recursos propios, hemos empezado también a combinar actos presenciales con actos on-line, y seguimos programando exposiciones, programación teatral, música, no olvidando las Noches Mediterráneas en colaboración con Turismo y Emerge con Producciones Baltimore y diversos actos. Desde el acto de barrio a algunos más globales que harán de Alicante un polo de atracción cultural.

¿Cómo están animando a los ciudadanos a que vivan la cultura de forma segura en la ciudad?

Hay que decir que el ciudadano está siendo muy responsable, cuando hemos tenido la oportunidad de hacer actos presenciales con las medidas de prevención sanitaria para garantizar la seguridad de los asistentes así como de aquellos que muestran su trabajo, véase los conciertos de Banda Sinfónica Municipal (BSM), estos asistentes a estos actos han sido muy respetuosos. Teniendo en cuenta la incomodidad que ha supuesto y que supone llevar la mascarilla, y es por nuestra salud, la debemos llevar, importante.

Las medidas han sido las decididas por las autoridades sanitarias como la toma de temperatura corporal, los nombres y apellidos de los asistentes para asegurar la trazabilidad, la distancia entre grupos de sillas, en el Ayuntamiento decidimos que fuesen de dos en dos y por supuesto la mascarilla, ademas de intentar siempre que las personas mayores no tuvieran que esperar mucho tiempo para ocupar su sitio. Todas estas medidas y la responsabilidad de los ciudadanos así como la llamada a la responsabilidad ha hecho, que los actos presenciales se hayan podido llevar acabo con la seguridad que se pretendía.

En este punto me gustaría recordar que el Teatro Principal que abrió sus puertas el 6 de septiembre, lo está haciendo redoblando medidas de seguridad, como por ejemplo bajar su aforo al 50% cuando esta permitido el 75%, nebulizando el patio de butacas, tomando temperaturas, alfombrillas específicas, asegurando la trazabilidad... todas estas medidas del teatro, más la de los actos de la Concejalía de Cultura, las hacemos para que sepan los ciudadanos que la Cultura es segura y que trabajamos para que siga siendo.

¿Qué citas culturales debemos marcar en el calendario más próximo?

Hoy se inaugura la Feria del Libro, una Feria del Libro novedosa en cuanto a su formato on-line, además con presencias importantes de diversos géneros, desde el misterioso a la aventura pero todos con un punto en común la juventud del lector, podemos destacar como más conocidos, a Elvira Lindo, David Trueba, Javier Sierra, Blue Jeans, Defreds, la Feria sera desde hoy, día 23 hasta el 1 de noviembre. Tendremos también en Cigarreras, Encuentros Sonoros que tiene que ver con la música electrónica, además de otras presentaciones que se irán incorporando durante el mes de noviembre, que es un mes de transición de cara a la Navidad.

¿Cómo se presenta la “Navidad Cultural” en Alicante este 2020?

En este sentido, tengo que decir que se presenta una Navidad por parte del Ayuntamiento en su totalidad, relevante pero en cuanto a la Concejalía de Cultura, aumentado en comparación a la del año pasado, tendremos más Nadals al Carrer, vamos a traer una exposición que todo el mundo podrá ver ya que estará en la calle, también traeremos una obra familiar que llevaremos a la cochera de tranvías y tendremos más música de casi todos los géneros, además estamos intentando traer una sorpresa importante para la ciudad. Esta Navidad, dentro de nuestras posibilidades, vamos a intentar que se viva con ilusión y esperanza para todo el mundo.

Si me permites para terminar, pido responsabilidad, como así vienen haciendo los ciudadanos, a todo el mundo.

La mejor experiencia de cine con todas las medidas de seguridad

Las salas de Kinépolis continúan ofreciendo la mejor experiencia cinematográfica a su público con los últimos estrenos, los eventos más esperados y, por supuesto, garantizando la seguridad de todos sus asistentes. Porque el cine es cultura, y debemos apoyarlo entre todos.

Como destaca Javier Caparrós, Director de Operaciones Kinépolis Alicante «Desde Kinépolis seguimos ofreciendo contenidos de calidad, con estrenos cada semana, conciertos, comedia en directo, o la actual celebración del Festival de Cine de Alicante (del 17 al 24 de octubre).

Todos sus cines están adaptados para que tu experiencia sea lo más segura posible. En cuanto al uso de la mascarilla, es obligatorio desde los 6 años en adelante Por otra parte, también se está controlando el aforo para mantener la distancia de seguridad en todas las salas. La entrada puedes escanearla directamente en el control de acceso y antes de entrar puedes desinfectar tus manos con el dispensador de gel. Además, desde Kinépolis solo están ofreciendo productos envasados para garantizar tu salud. Todas las salas son ventiladas y desinfectadas después de cada sesión y una vez finalizada la película, se saldrá en orden, comenzando desde la 1ª fila.

Estreno de la semana en Kinépolis: Trolls 2

Por lo tanto, ya sabes todo lo imprescindible para acudir, así que ahora no te pierdas los estrenos de esta semana, como la película infantil Trolls 2 desde hoy, viernes 23, en tu sala Kinépolis más cercana.

Si deseas más información sobre las medidas, eventos o entradas, puedes consultar la web de Kinépolis.

«En estos tiempos en que se ha demostrado la importancia de la cultura en nuestras vidas, Kinépolis es sin duda una excelente opción en Alicante», concluye Javier Caparrós.