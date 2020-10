Son las 9.30 horas (del viernes). Mucho no ha dormido...

Termino tarde y la verdad es que después hay que aparcar la moto; terminas muy motorizada y necesitas un tiempo para bajar la tensión.

Ahora se acuesta casi cuando antes se levantaba.

Sí, después de levantarme a las 3 ya cualquier cosa me parece buena. Aunque estoy mal dotada para la nostalgia, soy muy presentista y casi no me acuerdo de lo de antes. Ahora me despierto cuando me despierto, a no ser que haya sesión parlamentaria.

¿Es la primera vez que viene a Alicante con su programa?

A hacer el programa sí, por motivos personales he venido muchas veces a lo largo de mi vida. Estuvimos en Orihuela cuando las riadas que nos pillaron aislados y tenemos un recuerdo dramático como todo el mundo y con mucho sentido de comunidad por compartir esa jornada horrorosa.

Estamos en un momento en el que hay tantos frentes abiertos que no sé por dónde empezar a preguntarle.

Sin embargo, paradójicamemte, la pandemia nos ha estrechado mucho la agenda porque determina todos los órdenes de la vida: el privado, el político, el social y el económico. Hay muchas noticias y tienes que elegir, pero estamos en España, en la pandemia y en el gran obstáculo que está suponiendo la confrontación política para gestionarla, que hace que el clima sea irrespirable y obstaculiza la lucha contra la pandemia. Sin embargo, hago énfasis en que no perdamos la perspectiva desde Madrid porque hay comunidades en las que se hace bien y la confrontación tiene el nivel que tiene que tener. Siempre ponemos como ejemplo la Comunidad Valenciana, Asturias, Canarias, Galicia... territorios en los que la gestión de la pandemia se lleva de otra manera.

Como le gusta a usted decir: Deme un titular de la moción de censura de Vox.

Pues que Pablo Casado ganó la moción de censura que habían presentado a Pablo Casado. Estaba claro que no iba a prosperar y que al Gobierno no le podía incomodar. Era dirigida al PP para que tomara posición y a mi juicio hizo un gran discurso y puso pie en pared contra la extrema derecha por primera vez. Que tenga consecuencias prácticas y se traduzca en rupturas de los gobiernos donde Vox sostiene a PP y Cs, tengo mis dudas.

Y otro para el tema del relevo del Consejo General del Poder Judicial.

A mí parece una vergüenza. Tú estás haciendo una entrevista a las 9.30 porque yo tengo que coger el tren para irme a trabajar a Alicante. Estamos haciendo el trabajo por el que nos pagan, como el 99% de los españoles, y a los políticos les pagamos por trabajar. Y el PP tiene que hacer su trabajo, es un deber constitucional y me parece desalentador que el funcionamiento de las instituciones esté entorpecido por intereses partidistas.

La próxima semana igual necesita un salvoconducto para salir a la calle cuando termine su jornada laboral.

Veremos a ver. Va a ser extraño y desconcertante, como está siendo todo en Madrid. El trayecto de la radio a mi casa es de una tristeza profunda. Nadie puede ningunear las consecuencias económicas de la pandemia, pero lo que no se puede es crear el falso dilema de economía o salud. Sin salud no hay nada.

¿Qué les pasa a nuestros políticos? Aunque, claro, luego escuchas a Trump y piensas que puede ser peor.

Los políticos salen de la sociedad, no los trae una nave espacial y los deposita en la Tierra. En España ha habido un salto generacional tremendo en los liderazgos. Aquí los políticos están todos en modo electoral, que es algo en lo que, a mi juicio, puede ser positiva la moción, porque Casado no puede estar tres años en esta posición. Hay mayorías muy frágiles y todos están en clave electoral. Me parece pornográfico cuando en la calle tu familia, tus vecinos, en el colegio de tus hijos, la gente te pregunta por el virus, por las consecuencias económicas, y te sientas a hablar con políticos y hablan de los Reyes Católicos. Quiero pensar que la gravedad de la segunda ola servirá para corregir esto.

¿Qué ha sido lo más duro de tener que cubrir todo el tema de la pandemia, desde el confinamiento al momento actual?

Yo he hecho la radio desde casa por primera vez en mi vida y ha sido toda una experiencia. Tengo que decir que al principio me vine a casa aterrorizada pensando que no iba a salir el programa. Pero lo más duro para mí han sido las pérdidas humanas, el goteo insoportable en los momentos más duros. La gente quería hablar y que se les escuchase. El dolor y el desconcierto se apoderaron de la gente porque descubrimos qué frágil es nuestro modo de vida.

¿Dígame qué noticia le gustaría dar?

Hay vacuna y está comprobada su efectividad al 75%. Fíjate que soy prudente. Antes decía: tener casi pleno empleo, ETA deja las armas, ni una víctima mortal por violencia de género. Y en España tenemos otro problema enorme porque no miramos al futuro de los jóvenes. Los que están en los treinta y tantos, y llevan dos crisis, y los de los veintitantos que no saben que va a pasar con ellos. Pero siempre se ha salido y también se saldrá ahora.