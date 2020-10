El primer concierto en la provincia iba a ser mañana en la sala The One de San Vicente del Raspeig, con el grupo La Fúmiga. Pero tendrá que esperar. La situación sanitaria ha llevado a Cultura de la Generalitat a cambiar el paso de su ciclo de reactivación del sector musical. El programa Oh! La Cultura-Música se mantiene, pero se harán sin público y se grabarán para ofrecerlo a los ciudadanos por otros canales.

Esta iniciativa incluía 32 conciertos de grupos de música valencianos, programados entre octubre y diciembre, en 15 salas privadas de todo el territorio valenciano, cuatro de ellas en la provincia, que iban a acoger dos conciertos cada una. The One, de San Vicente, tenía programado además a Mafalda el 20 de noviembre; Stereo, a Cactus el 6 de noviembre y a Badlands el 5 de diciembre; Babel, a La Trocamba Matanusca el 15 de noviembre y Junior Mackenzie el 5 de diciembre; y Euterpe, de Sant Joan, a Sierra Leona el 21 de noviembre y a Maluks el 6 de diciembre.

La secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, explicó ayer que «hemos reaccionado rápidamente para reformular la iniciativa y que, tanto las salas como los grupos de música, continúen teniendo el acompañamiento que habíamos diseñado. Por ello, continuaremos alquilando las salas y contratando a los grupos que habíamos previsto», destacó.

En este sentido, la directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, detalló que «lo que haremos será grabar las actuaciones en las salas donde estaban previstas, con un calendario diferente y de esta manera contaremos con un rico material audiovisual de conciertos para planificar su difusión y que la ciudadanía tenga acceso a este en un futuro».

La devolución de las entradas que ya se habían adquirido se realizará mediante la plataforma entradas.com.