El primer concierto en la provincia iba a ser este fin de semana, en la sala The One de San Vicente del Raspeig, con el grupo La Fúmiga. Pero tendrá que esperar. La situación sanitaria ha obligado a Cultura de la Generalitat a cambiar el paso de su ciclo de reactivación del sector musical. El programa Oh! La Cultura-Música se mantiene, pero adaptado sin público y se grabarán las actuaciones. Cabe recordar que se trata de 32 conciertos de grupos de música valencianos, programados entre octubre y diciembre, en 15 salas privadas de todo el territorio valenciano, cuatro de ellas en Alicante: The One, Stereo, Babel y Euterpe.

La secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, ha explicado que “hemos reaccionado rápidamente para reformular la iniciativa y que, tanto las salas como los grupos de música, continúen teniendo el acompañamiento que habíamos diseñado. Por ello, continuaremos alquilando las salas y contratando a los grupos que habíamos previsto”.

En este sentido, la directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, ha detallado que “lo que haremos será grabar las actuaciones en las salas donde estaban previstas, con un calendario diferente y de esta manera contaremos con un rico material audiovisual de conciertos para planificar su difusión y que la ciudadanía tenga acceso a este en un futuro”.

La devolución de las entradas que ya se habían adquirido se realizará mediante la plataforma ‘entradas.com’.

32 conciertos en 15 salas privadas

Ell cartel incluye conciertos, además de en las cuatro salas alicantinas citadas, en Loco Club, 16 Toneladas, Matisse Club, La Salà, l’Espai Octubre y el Café Mercedes Jazz, de València. La Casa de la Mar, en Alboraya; Rock City, en Almàssera; Paberse Club, en Sedaví; y el Teatre del Raval, en Gandia. En Castelló de la Plana se ha acogido el pub Terra.

Los grupos valencianos que participan del ciclo de conciertos de ‘Oh! La cultura’ son: Cactus, Maluks, Mafalda, La Trocamba Matanusca, La Fúmiga, Carles Dénia, Le Dancing Pepa Swing Band, Junior McKenzie, Badlands, Funkiwis, Limbothéque, Ramonets, El Tio la Careta, Amores Grup de Percussió, El Diluvi, Pupil·les, Amystis, Spanish Brass, Andreu Valor, Nuc, Ona Nua, Ainda Nao Street Band y Sierra Leona.