El artista segoviano Javier Rojo, afincado en Alicante desde hace más de una década, muestra en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) la exposición La imagen velada, que reúne una veintena de sus trabajos más recientes en pinturas de gran formato.

El recorrido expositivo se dispone, por voluntad del artista, con las obras apoyadas en el suelo sobre tacos de madera. El pintor explica que con esta puesta en escena quiere hacer un guiño al espectador y acercarlo a la forma en que vería las obras si visitara su estudio.

La producción de Javier Rojo se caracteriza por una gestualidad en la que, a través del color y lo matérico, genera superficies sugerentes en las que resuenan algunos de los postulados del expresionismo abstracto.

Con el título de La imagen velada, Rojo alude a la evocación. La veladura no muestra, insinúa, y en esa insinuación irrumpe el papel del público, que no puede quedar como sujeto pasivo, sino como protagonista en el significado final de la obra. Sus pinturas pueden o no ser representaciones de la realidad: atmósferas, génesis de paisajes, ensoñaciones, horizontes, albores. Encuentros y hallazgos que surgen entre la creación del autor y la mirada del espectador.