Gabriela López s’endinsa en les golfes de la seua memòria, on habiten els records del seu passat com a mestra. A través de la seua evocació, ens trobem amb alguns dels personatges i esdeveniments més importants de l’Espanya de principis del segle XX. Aquest espectacle és un homenatge a tots els i totes les mestres, que van lluitar per educar aquest país, en una època de pobresa, ignorància i opressió.

Divendres, 30 d’octubre a les 20.30 hores.

Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant.

Entrada 10 euros.