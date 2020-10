Posiblemente los que ahora frisáis los cincuenta fuisteis la última generación que de niños vivíais como una auténtica fiesta las películas clásicas que la tele reprogramaba los sábados por la tarde allá por los años setenta: historias de Sean Connery pero también de John Wayne, de James Stewart, de Errol Flyn, con un esquema mental que entonces tú, con tu alma de chaval de nueve años, aplaudías con devoción: buenos contra malos, agentes de las potencias democráticas, soldados del Séptimo de Caballería o vaqueros honrados contra malévolos espías comunistas, gánsters desalmados, pieles rojas que tajaban cabelleras. Solo cuando colgaban el «the end» en textura tecnicolor te ibas a jugar a la plaza, en tu caso a la de Benalúa. Al fútbol, claro. Pero si no había gente suficiente para armar los dos equipos, a indios contra vaqueros o a americanos contra nazis. Y que ganara el mejor. Ni John Wayne ni James Bond perdieron nunca.

Confiésalo: ahora, en este segundo párrafo de esta modesta crónica viene el momento de clavar el tópico de rigor para salvar el entuerto de escribir algo sobre la muerte de Sean Connery: esperas que te diga que el actor escocés era solo un galán bonito en las películas de 007 que únicamente se hizo buen intérprete cuando fue envejeciendo, perdió el pelo e hizo de Guillermo de Baskerville en «El Nombre de la Rosa». Pues no. Lo que quiero hacer es dejarte desnudo y que reconozcas ante el público que tú lo que de verdad quisiste ser toda tu vida es James Bond. Durante mucho tiempo lo negaste, sobre todo cuando cumpliste los 18, te metiste en la facultad de Periodismo y como cultureta te pirraste por ver películas checas subtituladas en francés. Te aburrías mortalmente pero jamás lo hubieras confesado.

Solo ahora, tantos años y tantas crisis después, la financiera de 2008, la de la pandemia actual, reconoces en tu fuero interno que maldito sea el cine en blanco y negro de los cineclubs y que viva eternamente OO7 y sus bolígrafos reconvertidos en dagas y pistolas: es verdad que en James Bond latía un discurso reaccionario y machista; pero también deliciosamente incorrecto; que Bond/Connery pertenecían a un mundo que ya no existe, glamuroso y limpio, de cócteles impecablemente servidos, trajes hechos a medida por sastres de Oxford Street y ciudades como París o Londres que ya no existen, donde en los felices años sesenta, antes de que todo se fuera al carajo, las clases medias aún podían recorrer los bares próximos al Sena para hacerse vinos o disponer de una pequeña casita en la campiña inglesa. Y unas chicas guapísimas. Y villanos encantadores. Y una vida donde ganar dinero parecía tan fácil que el dinero no importaba.

Solo si reconoces eso, si eres capaz de sincerarte ante el espejo, ahora que las sesiones vespertinas del sábado pero también el cine checo han quedado igual de lejos, yo te reconoceré que sí: que no hubo un Connery mejor que el de aquel monje sabio, viejo, presuntuoso, irónico y tierno del monasterio que ardía por los cuatro costados de «El Nombre de la Rosa».

Las crónicas que leerás también alabarán al Connery de los Intocables de Eliot Ness porque supusieron el Oscar para este escocés mordaz al que el cine salvó de una vida miserable como obrero por horas en alguna mina inhóspita del norte británico. O del papá de Harrison Ford en «Indiana Jones», en realidad el abuelo que todos hubiéramos deseado tener. Pero tú recuerdas con más emoción el Connery de «El hombre que pudo reinar», en el que encarnaba a un militar granuja de la muy colonialista Inglaterra que aspiraba a engañar a unos cuantos indígenas junto a Michael Caine. El problema es que aquella película se hizo en los setenta, cuando el cine tenía una cierta atmósfera fatalista, los indígenas no eran tan tontos como habíamos pensado y Connery y Caine acaban muy mal. En cambio, OO7, con un par de vodkas con martini seco, «mezclado pero no agitado» en el cuerpo, vencía siempre y ahora recuerdas con cierta ternura que a veces es bueno vencer en esta vida: sobre todo si se trataba de los sábados vespertinos de hace cuarenta años en el salón familiar junto a tus padres y tu hermano, cuando el futuro estaba por delante, nunca hacía frío en casa y no había nada que temer.