Un inglés criado en Torrevieja que borda los papeles de ruso

Tras varios años estudiando arte dramático en Inglaterra y descubriendo su vocación de actor, «el universo me ha vuelto a traer a España, donde me sale mucho trabajo, y mi residencia está en Torrevieja -declara con orgullo-. Me encanta estar en el pueblo donde me crié que, si no es el primero, es mi segundo hogar, porque yo me considero español también. Aquí pasé la edad del pavo y mi humor es muy español. Torrevieja me ha dado la vida y amo España».

Treanor forma parte de la nueva serie que estrena el viernes Movistar+, Nasdrovia, protagonizada por Hugo Silva y Leonor Watling, que interpretan a dos abogados de éxito que con la crisis de los 40 deciden cambiar de vida «y acaban abriendo un restaurante ruso, enfrentándose a la mafia y reencontrándose a sí mismos», explica el actor alicantino sobre esta comedia, «con un casting internacional muy arriesgado e ingredientes muy especiales».

En Nasdrovia, Michael Treanor encarna a Sergei, un miembro de la mafia rusa en Madrid, fiel a su jefe y a su familia. «Es un tío muy duro, tiene pinta de malo, pero a la vez tiene mucha humanidad: con un trabajo que le estresa, está agotadillo y también es muy gracioso. La gente va a tener mucha empatía con él», explica sobre su papel en la serie, donde ha disfrutado con sus compañeros de trabajo: «Todos me han hecho sentir muy bien, son personas que llevan mucho tiempo en la profesión y me encanta mirar su talento y compartir la cámara con ellos. Ha sido un placer».

Treanor también ha trabajado en la última temporada de la serie de Berto Romero (Mira lo que has hecho) y hace diez días terminó el rodaje de otra ficción de Antena 3 creada por Daniel Écija, Deudas, otra comedia de familias enfrentadas donde actúa de guardaespaldas, y rodada en plena pandemia.

«Estaba en Inglaterra y tenía previsto venir en abril, preocupado como todo el mundo por la salud y lo que iba a pasar. Al final pude venir, hice la cuarentena en Torrevieja dos semanas y me fui a Madrid a rodar. Allí hemos grabado con todas las medidas de seguridad, con muchísimo cuidado, yendo a casa al terminar, sin poner en riesgo a nadie. Terminar una serie así en plena pandemia mundial ha sido un logro», señala sin ocultar que los nuevos rodajes son «raros», con ensayos «alrededor de una mesa, pruebas PCR y test serológicos cada dos por tres, todo el mundo con mascarilla salvo los actores en escena y lavándonos las manos continuamente. Pero me doy con un canto en los dientes de hacer lo que amo en este tiempo que muchísima gente lo está pasando mal y yo soy afortunado de poder hacer lo que me gusta».

Un físico que marca

Por su apariencia, en ambas series ha encarnado a rusos y ha debido aprender a pronunciar bien este idioma -«con una coach, pero también tengo muchos amigos rusos y del Este en Torrevieja que me han ayudado», apunta- y confía en que pronto le den oportunidad «de ser y hablar como yo soy».

El actor indica que con su físico -y la nariz rota de boxear con su amigo Kiko Hernández en Daya Nueva-, en Inglaterra le ofrecen papeles «de malo, de serio, nunca me dan el papel de novio bueno», bromea, mientras que en España ve una «suerte» hacer comedia para mostrar su versatilidad. «Hago cualquier papel que me den. Me gusta ser el malo, a todo el mundo le gusta, pero también me gusta enseñar mi lado tierno, mis emociones. En España puedo ser malo, gracioso y sentimental».

Entre sus habilidades figura el boxeo, la lucha escénica, el manejo de armas, peleas con espada... ¿Cómo no darle papeles de mafioso? «También monto a caballo y me pueden dar un papel de galán», asegura Treanor, a quien le hubiera gustado ser Marlon Brando en El Padrino.