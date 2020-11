Las nuevas restricciones por la situación sanitaria han llevado a que los cines de Alicante, salvo los Aana, no registren ningún estreno esta semana, ni probablemente la próxima, algo inédito hasta ahora. En su lugar, y mientras los exhibidores ven cómo en algunas comunidades los cines echan el cierre de nuevo de forma temporal, las salas aprovechan el vacío de novedades con propuestas alternativas que incluyen reposiciones, títulos en otros idiomas, documentales o proyección de cortometrajes.

Los estrenos previstos de El verano que vivimos, protagonizado por Blanca Suárez y Javier Rey o, la semana que viene, la comedia de terror Freaky y lo último de Isabel Coixet, Nieva en Benidorm, se han postergado tras el primer cierre de cines en Cataluña, seguido de Asturias, aunque el goteo de aplazamientos de las distribuidoras no cesa.

Los cines Yelmo de Puerta de Alicante han comunicado que «lamentablemente» no hay estrenos en cartelera, «es la primera vez que pasa y vienen semanas complicadas», apunta la gerente, Carmen Ruiz, que hoy a las 20 horas estrena en exclusiva un concierto-documental del músico australiano Nick Cave, Idiot Prayer. Nick Cave Alone at Alexandra Palace, una actuación en solitario al piano que estrenó en julio en una emisión en streaming y que ahora llega en versión extendida a los cines. Este tipo de producto es habitual en los Yelmo, como las retransmisiones de ópera o los musicales, «pero es verdad que en las últimas semanas hemos tenido más películas de conciertos o programación alternativa», indica Ruiz.

Tampoco hay películas nuevas en los cines Kinépolis de Plaza Mar 2, se mantienen muchas anteriores y se repone Las hijas del Reich, que no se estrenó en estas salas en octubre, y el gerente, Javier Caparrós, avanza que prepara proyectar todas las películas de la serie de Harry Potter, que suman ocho, a partir de la próxima semana y hasta final de mes, con el fin de atraer a los seguidores de la saga de J. K. Rowling.

Por otra parte, Odeón Multicines, que lleva a sus salas Sentimental, de Cesc Gay, estrenada la pasada semana en otros cines, exhibe en exclusiva una película rusa, Goodbye America, en versión original y con subtítulos en inglés, en un pase a las 20.15 los días 6 y 7 de noviembre. «Nos la propuso la asociación Globus de Torrevieja y puede ser bastante interesante para la comunidad rusa que hay asentada en Alicante, ya que los actores protagonistas son muy populares en su país», apunta el gerente comercial Gustavo Sánchez Álvarez, que añade que hay que aprovechar la época de vacas flacas «para hacer una programación alternativa al cine comercial habitual y darle otra vuelta hasta que vuelva la normalidad, ya que mucha gente está esperando a ver qué pasa».

Los cines Aana de Alicante y San Juan, propiedad de Vicente Espadas, son los únicos que pueden anunciar novedades en la cartelera: mañana estrenan la película francesa El palacio ideal -con preestreno del Club INFORMACIÓN hoy en el cine Navas- y el largometraje vasco Enjambre, una comedia de Mireia Gabilondo, además de la reposición de La trinchera infinita, con motivo de su selección por la Academia de Cine para representar a España en los Óscar. «Muchos estrenos de multinacionales se han cancelado, pero nosotros trabajamos más con cine de autor, que es el que se mantiene», indican.