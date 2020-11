El pasado fin de semana actuó en Alemania por los pelos. Se subió al escenario con el Niño de Elche y el espectáculo Mellizos dobles, y el lunes cerraron los teatros en ese país.

Pues tuve suerte. Actuamos el 31 y el 1, y el 2 cerraron. Eso es que la Merkel quería que bailara o a lo mejor quería ir a verme.

Parece que ha congeniado usted con el Niño de Elche.

Sí, colaboró conmigo en un espectáculo con más gente y me di cuenta de que teníamos una personalidad igual, así que decidimos independizarnos. Se puede decir que hacemos un paso a dos.

¿Cómo afecta a su estado de ánimo y a su forma de expresarse esta situación?

Me he dado cuenta que estar sin bailar es como si se te pierde o se te anula un hermano gemelo. Y además de bailar necesitas el rito con el público. Puedes bailar tú, pero cuando el mundo está lesionado sabes que no puedes hacerlo, te das cuenta que te hace falta esa comunicación. Ir viendo cómo se cancelaban las cosas ha sido duro. Creo que la primera vez que volví a un escenario pusieron maniquíes entre las personas para tapar los huecos y no bailé igual.El espectáculo era más ver al público con los maniquíes que lo que hacía yo. Pero al final, querer tanto volver hace que bailar sea una celebración. Ahora hasta que no estoy bailando en un escenario, no me lo creo. Me hace falta bailar para vivir, no por el dinero. Yo no he tenido miedo a ir allí donde me han llamado, me he hecho los tests necesarios y todo lo que ha sido preciso. Lo veo como una guerra y yo soy un poco soldado del baile. Si se puede bailar voy.

Viene a Alicante con Solo, espectáculo que tiene mucho de improvisación y también del entorno en el que lo realiza. ¿Cómo ha evolucionado desde que lo creó en 2007?

La idea viene de una vez que no pude bailar y me quedé quieto. En ese minuto me di cuenta de que en el silencio estaba cómodo bailando. Luego ha evolucionado porque a parte de bailar hago música con el cuerpo, es como que mi cuerpo hace la banda sonora. Este espectáculo me ha hecho tener esa dualidad. El hecho de hacerlo en sitios muy diferentes hace que el baile te cambie y el baile también cambie el espacio. Y además hay una relación íntima con el público. Es como bailarle a cada persona y el público se convierte en el cuerpo de baile.

Ahora está en el más difícil todavía y se acerca al circo con Gatomaquia, espectáculo que estrenó a mediados de septiembre en París. Para hacerlo quiso convivir varias semanas con los artistas de Le Cirque Romanès. Han dicho que se convierte en un payaso flamenco.

Me han llamado así varias veces. A mí me gusta siempre meterme en sitios nuevos y pensé que en un circo podía bailar para los niños. Cuando era niño, yo iba con mi padre y bailaba en lo tablaos para la gente mayor, y ahora me gusta bailar para los niños al ser un espectáculo de circo.

También convivió con varios gatos, que parece que no eran precisamente sus mejores amigos, pero ahora comparte escenario con ellos.

Soy una persona que bailo siempre solo. Por casualidad los gatos estaban en el circo libremente y me gustó la idea de que compartieran conmigo el escenario. No me gusta el concepto de cuerpo de baile, pero que mi cuerpo de baile fueran los gatos me pareció bien. Es verdad que en el escenario es una cosa mágica y puedo intuir el contacto con ellos, aunque en la vida real tengo respeto a los gatos. Además los animales son artistas puros porque no sabes lo que van a hacer y tienes que aprender de ellos.

Pues algo se parecen a usted.

Es verdad, por eso me entiendo bien con ellos.

Siempre va un paso más allá en el baile. ¿Romper barreras es algo consciente, buscado, o algo intrínseco a su forma de ser artista?

La verdad es que necesito cambiar, necesito sentir que hago cosas nuevas cada vez porque si no, se me quita la energía. La parte física del bailarín está ahí, pero el cambiar de cuerpo y de mente a mí me viene muy bien. Soy consciente de que al final romper barreras está muy bien para ti, pero no puedes controlar cómo va a reaccionar el público. Entonces tienes que aguantar y pagar el precio de ese riesgo profesionalmente hablando, pero para mí es la única manera de seguir. Necesito el riesgo, necesito bailar en el alambre, abrir puertas que no se sabe a dónde llevan.

Para un bailarín el confinamiento es una de las peores cosas que le pueden pasar. ¿Cómo sobrevivió?

Pues aproveché para hacer cosas que no podía hacer antes. No es bueno porque se te olvida quién eres y te das cuenta de que tú sin el baile no eres el mismo. Te sientes como una persona que no sirve para el mundo. Hacía ejercicio pero no tenía ganas de bailar. A mí me gusta ensayar en sitio extraños, en los aeropuertos, en los hoteles... en las salas de ensayo es cuando ya está más o menos claro.

¿En los aeropuertos?

Sí, sí. Tienes mucho tiempo para pensar y para mí es ideal, se me ocurren muchas cosas. Yo me pongo a bailar y me mira la gente, pero me da igual.