Toda una vida dedicada al ballet no se podía olvidar de un plumazo. La asociación «Musica para Despertar» ha vuelto a demostrar el poder que tiene la música en el ser humano, en esta ocasión, con un vídeo de Marta C. González, la que fue primera bailarina en el Ballet de Nueva York en los años 60, protagonizando un entrañable y conmovedor vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales.

Nació en Madrid y se trasladó a Cuba de niña junto a su familia por motivos laborales de su padre. Se formó en Estados Unidos e Iberoamérica y llegó a ser primera bailarina del Ballet de Nueva York. Fue conocida como Marta Cinta, nombre de su academia en Madrid, y acabó afincándose en Alicante junto a su marido. Tras el fallecimiento de éste, y ya enferma de alzhéimer, «le buscaron una residencia y llegó aquí, al Patronato Casa Beneficencia de Muro», según explica su directora, Inmaculada Vilar.

En esta población alicantina vivió sus últimos siete años, hasta que el pasado mes de marzo falleció de forma natural. Pero meses antes tuvo la oportunidad de demostrar su talento a los trabajadores del centro de mayores a raíz de la visita de Pepe Olmedo, el director y fundador de «Música para Despertar», quien hizo sonar una pieza musical que forma parte de «El lago de los cisnes» de Tchaikovsky con la que la artista comenzó a bailar.

«A Marta le encantaba el ballet, y ya antes de los talleres con Olmedo le poníamos música, pero a partir ese momento -el que se ha hecho viral en redes sociales- mucho más», detalla la directora de la residencia de mayores. Su enfermedad no le permitía recordar muchas cosas, pero el poder de la música es tal que cuando «la escuchaba se transformaba, reconocía las canciones, recordaba coreografías y nos hablaba mucho sobre ballet».

En el centro alicantino la recuerdan «muy coqueta, siempre con las uñas y los labios pintados», y sobre todo «muy alegre». La música le daba vida, y aunque era consciente de que solo podía mover los brazos, disfrutaba bailando. Y así fue hasta el último momento, asegura la responsable.

«Una bailarina siempre será una bailarina. Emoción a flor de piel, al escuchar, sentir y volar junto a ‘El lago de los cisnes’», señala la asociación en la publicación del vídeo. Un ejemplo, tal y como el director de la entidad asegura, de lo que en los cursos de formación desarrollan con residentes y familiares.

«Promovemos que usen la música de forma terapéutica, basada en la psicología, en personas con alzhéimer y otras demencias», explica Olmedo, que invita a que los familiares vuelvan a acercar a sus allegados las canciones que pudieron acompañar su vida.

«Nos encontramos con Marta, conocimos su historia y probamos con ella herramientas de ‘Música para Despertar’ (...). En el vídeo podemos ver cómo reacciona ante una de las canciones más importantes de su vida. Estaba cabizbaja y, ya al empezar los primeros acordes, conecta con la obra y se emociona», explica Pepe Olmedo.

En su caso no tenía familia, pero el personal de la residencia se volcó con ella y le ayudó a revivir la que, quizá, fuera la etapa más bonita de su vida. Pero no solo consiguieron que sonriera en sus últimos años de vida, sino que la acompañaron hasta el final. Marta, según recuerda con cariño lnmaculada Vilar, falleció el pasado mes de marzo, en pleno confinamiento, de forma natural con más de 90 años -en su DNI no ponía su edad real- a causa de su enfermedad escuchando lo que más le gustaba, piezas musicales que ella misma había interpretado en los mejores escenarios.