Autoficción lúdica

Momentos mejores o peores del ayer en esta evocación con la simpatía, la ternura y el equilibrio de los intérpretes Ariana Higón y Adrián Novella, autor de las escenas dirigidas por Vicente Genovés y el propio Novella. Dialogan y se lo cuentan a los asistentes siguiendo los planos de una representación donde los actores muestran y acogen un diseño de teatralidad que no se oculta. Ambos directores afianzan ese camino con solvencia y un punto de partida muy válido. Y una fórmula que tiene un desarrollo teatral sin todo el sabor que podrían tener estos ligeros pasajes. Las maletas no están de adorno. Representan esa idea de viajar, de mudarse. De transitoriedad. «Yo canto al recuerdo / de un tiempo que ya no volvió», afirma un tema musical de Julio Iglesias que canta el comediante. Cantar a la vida (que se vive un momento), a las personas y al amor.