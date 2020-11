Un pare de família modèlic. L’engany, l’aparença i la distracció com a elements centrals en l’edificació de les relacions. La família i les seues mentides com a espill de la construcció del sistema social. Partitura sonora. Diàlegs ràpids de frases curtes. Personatges que són i no són al mateix temps. La corporeïtat i el moviment dels actors tenen tanta importància com la paraula.

►Dissabte, 14 de novembre a les 22.30 hores

►Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant

►Entrada 15 euros

Entrades en «ivc.gva.es»