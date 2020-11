El Premio de Honor del Audiovisual Valenciano, que otorga Cultura de la Generalitat, ha recaído en esta tercera edición de los Premios del Audiovisual Valenciano en la actriz Empar Ferrer, ha comunicado hoy la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, que ha destacado “el trabajo infatigable de una actriz valenciana poliédrica, que ha dado vida a multitud de personajes de la gran pantalla y de series de televisión”, tras añadir que la valenciana “descubrió su pasión por la interpretación en un grupo de teatro ‘amateur’ de su pueblo y en las presentaciones de su falla. Desde entonces ya no ha parado y se ha labrado una carrera muy intensa y continuada”.

"Empar, además, es una profesional muy reconocida y querida por el sector, tanto en el ámbito autonómico como estatal, y una persona con la que han contado tanto directores que pisaron fuerte en la escena cinematográfica valenciana de finales de los años 70 y los años 80 como Carles Mira, como de directores y directoras españoles con los que ha trabajado en películas imprescindibles. Por ello y por ser una actriz de teatro y cine a partes iguales, Empar se merece muchísimo el reconocimiento explícito y merecido de la gente de su tierra”, ha asegurado Tamarit.

Empar Ferrer (Mislata, 1947)

Actriz de teatro, cine y televisión, su debut profesional vino de la mano de Joan Monleón en la obra ‘La infanta Tellina y el rei Matarot’ con el inicio de su trayectoria en los escenarios teatrales.

Ha interpretado multitud de papeles en películas y series de televisión. Por lo que respecta al cine, se estrenó en ‘Visanteta esta-te queta’, de Vicente Escrivà en 1979 y, un año después, Carles Mira la reclutó para las comedias valencianas ‘Cono el culo al aire’ y ‘Que nos quiten lo bailao’, para continuar con una trayectoria cinematográfica que abarca una treintena de películas con títulos destacados como ‘Celos’, ‘Soldados de Salamina’, ‘Volavérunt’, ‘El corazón del guerrero’, ‘Flores de otro mundo’, ‘Solas’, ‘El viaje de Carol’ o ‘Las 13 rosas’.

Por lo que respecta a sus trabajos en series de televisión, cuenta también con una larga trayectoria en papeles en más de una veintena de títulos entre los que se encuentran: ‘Amar en tiempos revueltos’, ‘Hospital Central’, ‘Les moreres’, ‘Negocis de família’, ‘Gran Reserva’, ‘La que se avecina’, ‘Aquí no hay quien viva’, ‘El tiempo entre costuras’ o la reciente ‘El pueblo’.

‘Passió per crear’, una ceremonia que también rendirá homenaje a Luis García Berlanga

Los galardones se entregarán en una ceremonia, el próximo 21 de noviembre en Les Arts, conducida por la presentadora Núria Roca. Según el presidente de AVAV, Pep Llopis, “la hemos titulado ‘Passió per crear’, porque la emoción de la creación es lo que nos hace sentir vivos y nos ayuda a no desfallecer”.

En la ceremonia se homenajeará a Luis García Berlanga y a Ennio Morricone, y se contará con el acompañamiento musical en directo del grupo de música valenciano La Fúmiga y el grupo de ‘swing’ Peter Gun & The Paper Hats.

Las nominaciones a las 22 categorías de los III Premios del Audiovisual Valenciano

Optan a mejor largometraje las siguientes películas: ‘La mort de Guillem’, de Lastor Media / Som Batabat / Suicafilms / Televisió de Catalunya / À Punt Mèdia; ‘La boda de Rosa’, de Turanga Films S.L. / Tandem Films / Setembro Cine / La boda de Rosa la película AIE / Halley Productions; y ‘Coses a fer abans de morir’, de The Fly Hunter S.L. / Fosca Films.

En la categoría de mejor largometraje documental los títulos nominados son: ‘The Mistery of the Pink Flamingo’, de Los hermanos Polo / Japonica Films; ‘Lobster Soup’, de Suica Films / REC Grabaketa Estudioa / Axfilms / Studio Dominum; y ‘La receta del equilibrio’, de Nakamura Films, S.L. / Kaishaku Films, S.L.

Las nominaciones a mejor dirección son para Carlos Marqués-Marcet, por ‘La mort de Guillem’; Icíar Bollain, por ‘La boda de Rosa’; y Rafa Molés y Pepe Andreu, por ‘Lobster Soup’.

Al mejor guion optan Icíar Bollain y Alicia Luna, por ‘La boda de Rosa’; Alfred Pérez-Fargas y Roger Danès, per ‘La mort de Guillem’; y Sixto García y Javier Polo, por ‘The Mistery of the Pink Flamingo’.

Nacho Ruiz Capillas por ‘La boda de Rosa’; Carlos Prieto Cabrera por ‘La mort de Guillem’; y Sara Marco Caballero por ‘Lobster Soup’ son los nominados al premio a mejor montaje y postproducción.

José Martín Rosete por su trabajo en ‘Zerø’; Celia Riera por ‘La receta del equilibrio’; y Sergi Gallardo y Beatriz Sastre por ‘La boda de Rosa’, son los nominados en la categoría a mejor dirección de fotografía e iluminación.

Para la categoría de mejor actor protagonista optan al galardón Pablo Molinero, por ‘La mort de Guillem’; Sergio Caballero, por ‘Coses a fer abans de morir’; y Alex Brendemühl por ‘L’ofrena’.

La mejor actriz protagonista se decidirá entre Candela Peña por ‘La boda de Rosa’; Gloria March por ‘La mort de Guillem’; y Verónica Echegui por ‘L’ofrena’.

En la categoría de mejor vestuario las nominadas son: Giovana Ribes por ‘La boda de Rosa’; e Inés Liverato con dos nominaciones, una por ‘Un cercle en l’aigua’ y la otra por ‘La mort de Guillem’.

Al premio a mejor maquillaje y peluquería están nominados: Amparo Sánchez por ‘La boda de Rosa’: Esther Guillem y Marta Arce por ‘La mort de Guillem’: y Vicen Beti y Fina Espert por ‘Un cercle en l’aigua’.

Los nominados a mejor sonido han sido: Leticia Argudo por ‘The Mistery of the Pink Flamingo’; y Jose Manuel Sospedra e Ivan Martínez Rufat, que tienen dos nominaciones, una por ‘La mort de Guillem’ y la otra por ‘Coses a fer abans de morir’.

Respecto al premio a mejor música original, optan al galardón Tarquim (Pau Vidal), por ‘La mort de Guillem’; Josep Zapater y Noelia Pérez por ‘Coses a fer abans de morir’; y Vanessa Garde por ‘La boda de Rosa’.

Las nominaciones a mejor actor de reparto son para Sergi López y su papel en ‘La boda de Rosa’; Àngel Fígols por ‘Coses a fer abans de morir’; y Xavo Giménez por ‘La mort de Guillem’.

En la categoría de mejor actriz de reparto aspiran al premio Nathalie Poza por ‘La boda de Rosa’; Cristina Fernández Pintado por ‘Coses a fer abans de morir’; y Magüi Mira por ‘Un mundo normal’.

La mejor dirección artística se elegirá entre Rafa Janone por ‘La mort de Guillem’; Carla Fuentes por ‘The Mistery of the Pink Flamingo’; y Carlos Ramón y Uxua Castelló por ‘Un cercle en l’aigua’.

Cristian Guijarro por ‘La boda de Rosa’; Natalia Maestro por ‘La mort de Guillem’, Lorena Torres por ‘Coses a fer abans de morir’; y Patricia Velert Sánchez por ‘Lobster Soup’ son los nominados a la mejor dirección de producción.

La mejor serie se elegirá entre ‘Parany’, de Pro Ficció TV, S.L.; ‘La fossa’, de Wise Blue Studios; y ‘Cancelled’, de More Sauce PTY LTD.

Las nominaciones a mejor serie documental son para los títulos:‘La memòria rescatada’, de Los Sueños de la Hormiga Roja SLU; ‘Diari de la quarantena’, de Eugeni Alemany; ‘Inoblidables’, de The Fly Hunter S.L.

En cuanto al mejor corto de ficción, optan al premio: ‘Stanbrook’, de Nakamura Films, S.L. / Nephillim Producciones, S.L.; ‘Confeti’, de Wicker Films; y ‘Orquesta Los Bengalas’, de Polares Films, S.L.

Los títulos nominados a mejor corto documental son: ‘El deseado’, de Nakamura Films, S.L. / Kaishaku Films, S.L.; ‘Apache’, de Calibrando Producciones, S.L.; y ‘Alacant, ciutat en guerra’, de Ambra Llibres, S.L.

Las nominaciones a mejor corto de animación son para ‘Rutina, la prohibición’, de Hampa Studio, S.L.; ‘¿Dónde estabas tú?’ de Onair Comunicació i Producció S.L.; y ‘Esfinge Urbana’, de Enrique Millán Almenar.

Optan al premio a mejor videojuego: ‘Summer in Mara’, de Chibig; ‘Relicta’, de Mighty Polygon; y ‘Timbila Live Aid’, de El Capricho Audiovisual S.L.