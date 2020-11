La pianista portuguesa Maria João Pires vuelve al Teatro Principal de Alicante el próximo lunes, dentro de la programación de la Sociedad de Conciertos. La intérprete ofrecerá un programa integrado por la Suite Bergamasque, de Debussy y la Sonata para piano no 31 en la bemol mayor, Op. 110 y Piano Sonata no 32 en do menor, Op. 111, ambas de Beethoven. La pianista es una de las artistas que más se prodigan en la Sociedad de Conciertos. La última vez, hace justo un año. En esta ocasión, su actuación sustituye a una de las suspendidas con motivo de la pandemia.